Кардиолог Варфоломеев: внезапная сердечная смерть может затронуть и молодых — признаки

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Кардиолог Варфоломеев: внезапная сердечная смерть может затронуть и молодых — признаки


24 часа назад якобы здоров - и внезапно умер... То, что звучит жестоко, врачи определяют как внезапную сердечную смерть. И это касается не только пожилых людей. Мы объясняем вам наиболее важные предупреждающие сигналы.


Ряд заболеваний может способствовать тому, что сердечная мышца перестает перекачивать кровь должным образом. Он дергается или мерцает с высокой частотой без транспорта крови по телу. 

"Возникает фибрилляция желудочков, которая в течение нескольких секунд приводит к циркуляторному коллапсу: сердце перестает биться, а артериальное давление падает до «нуля». И все это без предупреждения", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


Это именно то, что часто называют болезнью старости. Но не только старики болеют и подвергаются риску внезапной сердечной смерти. 

Предупреждающие знаки у молодых людей


Примерно в 40 процентах случаев внезапной сердечной смерти страдают лица в возрасте от 15 до 65 лет. При этом большое количество незарегистрированных случаев.

«Внезапная сердечная смерть у молодых, казалось бы, здоровых людей часто появляется как первый признак основной болезни сердца, потому что она может долгое время протекать без каких-либо явных симптомов. Однако в наших подробных исследованиях случаев внезапной сердечной смерти мы видим предупреждающие сигналы, которые часто недооценивались».

Признаки


  • Короткие периоды потери сознания, особенно при определенных триггерах, таких как стресс, пронзительный будильник или физическая нагрузка.
  • Приступы без явных патологических признаков (например, эпилепсии) на электроэнцефалографии (ЭЭГ).
  • внезапная необъяснимая смерть в семье в молодом возрасте, а также внезапная неожиданная смерть в воде.
  • необъяснимая автомобильная авария (даже при известной эпилепсии) в семье.
  • Сердечная недостаточность и/или потребность в кардиостимуляторе в возрасте до 50 лет.
Если вы заметили такие симптомы или знаете о семейной предрасположенности, обязательно сообщите об этом врачу.



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