Кардиолог Варфоломеев: внезапная сердечная смерть может затронуть и молодых — признаки
24 часа назад якобы здоров - и внезапно умер... То, что звучит жестоко, врачи определяют как внезапную сердечную смерть. И это касается не только пожилых людей. Мы объясняем вам наиболее важные предупреждающие сигналы.
Ряд заболеваний может способствовать тому, что сердечная мышца перестает перекачивать кровь должным образом. Он дергается или мерцает с высокой частотой без транспорта крови по телу.
"Возникает фибрилляция желудочков, которая в течение нескольких секунд приводит к циркуляторному коллапсу: сердце перестает биться, а артериальное давление падает до «нуля». И все это без предупреждения", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Это именно то, что часто называют болезнью старости. Но не только старики болеют и подвергаются риску внезапной сердечной смерти.
Предупреждающие знаки у молодых людей
Примерно в 40 процентах случаев внезапной сердечной смерти страдают лица в возрасте от 15 до 65 лет. При этом большое количество незарегистрированных случаев.
«Внезапная сердечная смерть у молодых, казалось бы, здоровых людей часто появляется как первый признак основной болезни сердца, потому что она может долгое время протекать без каких-либо явных симптомов. Однако в наших подробных исследованиях случаев внезапной сердечной смерти мы видим предупреждающие сигналы, которые часто недооценивались».
Признаки
- Короткие периоды потери сознания, особенно при определенных триггерах, таких как стресс, пронзительный будильник или физическая нагрузка.
- Приступы без явных патологических признаков (например, эпилепсии) на электроэнцефалографии (ЭЭГ).
- внезапная необъяснимая смерть в семье в молодом возрасте, а также внезапная неожиданная смерть в воде.
- необъяснимая автомобильная авария (даже при известной эпилепсии) в семье.
- Сердечная недостаточность и/или потребность в кардиостимуляторе в возрасте до 50 лет.
Ранее МедикФорум писал о пользе нута.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий