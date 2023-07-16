Кардиолог Варфоломеев: внезапная сердечная смерть может затронуть и молодых — признаки

"Возникает фибрилляция желудочков, которая в течение нескольких секунд приводит к циркуляторному коллапсу: сердце перестает биться, а артериальное давление падает до «нуля». И все это без предупреждения", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Предупреждающие знаки у молодых людей

«Внезапная сердечная смерть у молодых, казалось бы, здоровых людей часто появляется как первый признак основной болезни сердца, потому что она может долгое время протекать без каких-либо явных симптомов. Однако в наших подробных исследованиях случаев внезапной сердечной смерти мы видим предупреждающие сигналы, которые часто недооценивались».

Признаки

Короткие периоды потери сознания, особенно при определенных триггерах, таких как стресс, пронзительный будильник или физическая нагрузка.

Приступы без явных патологических признаков (например, эпилепсии) на электроэнцефалографии (ЭЭГ).

внезапная необъяснимая смерть в семье в молодом возрасте, а также внезапная неожиданная смерть в воде.

необъяснимая автомобильная авария (даже при известной эпилепсии) в семье.

Сердечная недостаточность и/или потребность в кардиостимуляторе в возрасте до 50 лет.

Ряд заболеваний может способствовать тому, что сердечная мышца перестает перекачивать кровь должным образом. Он дергается или мерцает с высокой частотой без транспорта крови по телу.Это именно то, что часто называют болезнью старости. Но не только старики болеют и подвергаются риску внезапной сердечной смерти.Примерно в 40 процентах случаев внезапной сердечной смерти страдают лица в возрасте от 15 до 65 лет. При этом большоеРанее МедикФорум писал о пользе нута.

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