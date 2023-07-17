Врач Андреева назвала 5 причин, почему вас тошнит по утрам

Низкий сахар в крови по утрам

"Даже если в таком состоянии есть не хочется – глюкоза или, еще лучше, небольшой завтрак помогут быстро встать на ноги", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Жирная пища вечером

"Лучше всего подождать два часа после еды, прежде чем ложиться спать".

Слишком мало сна

Простуда бьет в желудок

"Особенно те, кто принимает лекарства, должны убедиться, что едят достаточно до и после".

Любовные переживания

Если вы не поели задолго до того, как ложитесь спать, на следующее утро вы можете проснуться с легкой гипогликемией.Любой, кто съел большое количество фаст-фуда незадолго до полуночи или слишком глубоко залез в пакет с чипсами, часто страдает от изжоги ночью, не замечая этого.Большую часть времени вы просыпаетесь на следующее утро с неприятным ощущением в животе.Слишком короткая ночь не только очень быстро приводит к плохому настроению, но и к тошноте. Это особенно заметно, если вам приходится вставать намного раньше, чем обычно, или если вы провели очень беспокойную ночь.Чем сильнее заложен нос и горло, тем быстрее он попадает в желудок. При добавлении лихорадки и лекарств почти всегда возникает тошнота.Тот, кто когда-либо действительно страдал от любовной тоски, знает, что о еде и хорошем сне тогда вряд ли можно думать. Со смесью подавленных чувств "разбитое сердце" быстро становится настоящей нагрузкой на желудок.Ранее МедикФорум писал о симптомах опухли мозга.

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