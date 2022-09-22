Бессонница: врач рассказала как улучшить сон с наступлением холодов

Создайте хороший утренний распорядок и не проспите

"Это может привести к тому, что на следующий день вы почувствуете себя вялыми, а это означает, что у вас может возникнуть соблазн вздремнуть или лечь спать раньше, причем последнее может нарушить ваш циркадный ритм. Один из способов встать с постели в разумное время — создать приятную утреннюю рутину, которая заставит вас хотеть вставать и продолжать свой день", - говорит Андреева.

Получайте много дневного света

"Важно обеспечить достаточное количество дневного света в осенние и зимние месяцы. Плохое настроение или сезонная депрессия (САР) могут быть обычным явлением в холодные и темные месяцы, и это часто связано с отсутствием дневного света", - советует врач.