Бессонница: врач рассказала как улучшить сон с наступлением холодов
Смена времени года может повлиять на наш режим сна — эксперт рассказывает, как лучше выспаться ночью.
Есть много вещей, которые могут нарушить наш ночной распорядок и затруднить сон. Например, повышенное чувство стресса и беспокойства часто способствует бессоннице. И изменения температуры и света снаружи также могут иметь влияние.
Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум о том, как подготовиться к новым привычкам сна по мере приближения зимних месяцев.
Создайте хороший утренний распорядок и не проспите
Когда утро темное, может быть легко захотеть остаться в постели, но я не могу не подчеркнуть важность того, чтобы не проспать.
"Это может привести к тому, что на следующий день вы почувствуете себя вялыми, а это означает, что у вас может возникнуть соблазн вздремнуть или лечь спать раньше, причем последнее может нарушить ваш циркадный ритм. Один из способов встать с постели в разумное время — создать приятную утреннюю рутину, которая заставит вас хотеть вставать и продолжать свой день", - говорит Андреева.
Если вы хотите начать свой день с пробежки, легкой йоги или даже приготовить себе вкусный здоровый завтрак, убедитесь, что вы начинаете свой день с того, что вам действительно нравится, ради чего стоит вставать с постели вовремя.
Получайте много дневного света
Свет важен, особенно свет ранним утром. Туманные и тусклые осенние дни часто смешивают день и ночь, и именно разница между яркостью дня и темнотой вечернего света усиливает наши внутренние часы.
"Важно обеспечить достаточное количество дневного света в осенние и зимние месяцы. Плохое настроение или сезонная депрессия (САР) могут быть обычным явлением в холодные и темные месяцы, и это часто связано с отсутствием дневного света", - советует врач.
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