Врач Малиновская: в БАДах могут присутствовать антибиотики

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прием добавок

Врач Ольга Малиновская: БАДы могут содержать опасные для организма компоненты, включая антибиотики.

Врач Малиновская предупредила в интервью, что принимать БАДы самостоятельно, исходя из сугубо личных соображений об их полезности, – опасно для здоровья.

«Последствия самостоятельного назначения себе таких добавок могут быть крайне серьезными», - отметила медик, беседуя с «Лентой.ру».

В частности, сказала Малиновская, витамины или добавки принимаются людьми без проверки своего витаминного статуса – это одна из типичных ошибок.

Медик констатировала, что БАДы не проверяются так же тщательно как лекарства, и в таких добавках могут присутствовать нежелательные, потенциально токсичные компоненты, а также антибиотики.

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«Добавки могут быть эффективными, однако в некоторых из них могут присутствовать опасные компоненты –   антибиотики и антисептики, мочегонные или слабительные средства», - поделилась Малиновская.

По словам врача последствием неправильного приема БАДов может стать возникновение аллергии, обезвоживания, головной боли, интоксикации.

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Ольга Малиновская
Ольга Малиновская
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Теги : прием витаминов, опасность для здоровья, Ольга Малиновская
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