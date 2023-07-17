Врач Малиновская: в БАДах могут присутствовать антибиотики

«Последствия самостоятельного назначения себе таких добавок могут быть крайне серьезными», - отметила медик, беседуя с «Лентой.ру».

«Добавки могут быть эффективными, однако в некоторых из них могут присутствовать опасные компоненты – антибиотики и антисептики, мочегонные или слабительные средства», - поделилась Малиновская.

Врач Малиновская предупредила в интервью, что принимать БАДы самостоятельно, исходя из сугубо личных соображений об их полезности, – опасно для здоровья.В частности, сказала Малиновская, витамины или добавки принимаются людьми без проверки своего витаминного статуса – это одна из типичных ошибок.Медик констатировала, что БАДы не проверяются так же тщательно как лекарства, и в таких добавках могут присутствовать нежелательные, потенциально токсичные компоненты, а также антибиотики.По словам врача последствием неправильного приема БАДов может стать возникновение аллергии, обезвоживания, головной боли, интоксикации.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли простудиться на сквозняке.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.