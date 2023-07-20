Нутрициолог Строков рассказал, какие полезные вещества содержатся в квашенной капусте

Квашеная капуста богата витаминами и минералами и полезна для кишечной флоры. Это молочнокислое брожение около месяца. За это время содержащийся сахар перерабатывается и молочнокислые бактерии размножаются.

Вот что делает квашеную капусту такой полезной

"Квашеная капуста содержит витамины С и В12. Тем не менее, оба витамина содержатся в довольно небольших количествах, и поэтому их также следует принимать с другими продуктами. Кроме того, квашеная капуста также содержит витамин К. Витамин укрепляет кости и поддерживает свертываемость крови. Также есть бета-каротин для здоровой кожи и глаз и фолиевая кислота для формирования клеток", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"В 100 граммах квашеной капусты содержится около 20 килокалорий и полграмма жира".

В качестве ферментированного продукта квашеная капуста стимулирует пищеварение и положительно влияет на кишечную флору. Он богат витаминами и минералами. Квашеная капуста особенно полезна, если приготовить ее самостоятельно.Дляпотребление квашеной капусты эффективно и укрепляет различные области тела. Это включает в себя мозг, мышцы, кости и нервы, а также регуляцию артериального давления и гормонального баланса.Процесс ферментации делает капусту. Сок квашеной капусты, например, остро помогает при запорах и оказывает слабительное действие. Квашеная капуста сама по себе способствует развитию кишечной флоры.Квашеная капуста также подходит для похудения, потому чтоВ то же время он наполняет желудок и стимулирует пищеварение. Блюда с квашеной капустой – хорошие спутники диеты.Ранее МедикФорум писал о том, как пережить жару.

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