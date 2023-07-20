Врач Каштанов рассказал как успокоить нервы, если вы в стрессе

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Врач Каштанов рассказал как успокоить нервы, если вы в стрессе


Есть много разных способов успокоить нервы. Это включает в себя методы релаксации, такие как дыхательные упражнения, медитация и йога. Природа и свежий воздух также могут оказать успокаивающее действие на ваши нервы. 



Социальная поддержка и обмен тревогами и страхами также могут помочь успокоиться. 


"Внимательность, забота о себе и физическая активность, такая как упражнения, — это другие способы эффективно успокоить нервы. Здесь важно выяснить, что работает лучше всего для вас", - говорит врач-психиатр Михаил Каштанов специально для МедикФорум.

 

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К счастью, есть много вещей, которые могут помочь успокоить ваши нервы и вернуть вам равновесие.

Техники релаксации

Существует множество техник релаксации, которые могут помочь вам уменьшить стресс и успокоить нервы. 

"К ним относятся, например, дыхательные упражнения, медитация, йога или прогрессивная мышечная релаксация. Эти техники помогут вам сосредоточиться, успокоить ум и уменьшить физическое напряжение".

Природа и свежий воздух

Природа оказывает удивительное успокаивающее действие на нервы. Прогулка в парке, поездка в лес или просто посиделки на зелени могут творить чудеса. 

"Свежий воздух, звуки природы и визуальные стимулы могут оказать успокаивающее действие на ваш разум". 

Социальная поддержка

Иногда просто приятно иметь рядом кого-то, кому можно довериться. Обратитесь за советом или поддержкой к друзьям, семье или кому-то, кому вы доверяете, когда чувствуете стресс. Если вы поделитесь своими тревогами и страхами, это может принести огромное облегчение и помочь вам почувствовать себя лучше.

Физическая активность

Упражнения полезны не только для тела, но и для ума. Физическая активность, такая как бег трусцой, танцы, езда на велосипеде или йога, может уменьшить стресс и успокоить нервы. Прилив эндорфинов, который вы испытываете, окажет положительное влияние на ваше самочувствие.



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Врач Каштанов рассказал как успокоить нервы, если вы в стрессе
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