Врач Захарова: вот почему нельзя засыпать с включенным вентилятором

Воздух поднимает пыль и пыльцу

"Вентилятор может обеспечить более прохладный воздух, но он также может поднимать пыльцу и пыль в комнате. Это не лучшее решение для людей, страдающих аллергией, астмой и сенной лихорадкой", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Мышечные судороги от сквозняка

«Если вы просыпаетесь утром с ригидностью затылочных мышц, это может быть связано с постоянным сквозняком».

Из-за этих высоких температур многие также страдают от проблем со сном, поэтому имеет смысл установить вентилятор рядом с кроватью, чтобы лучше спать. Именно это благотворное охлаждение может привести к проблемам со здоровьем.Другими причинами, говорящими против использования вентилятора во время сна, являются пересыхание кожи и слизистых оболочек носа. Если последние слишком сухие, организм может вырабатывать избыточную слизь – в результате вы чувствуете себя плохо и, возможно, закладывает нос.Использование вентиляторов может вызвать мышечные спазмы. Люди, которые спят на сквозняке, могут проснуться с скованностью или болью в мышцах. Концентрированный холодный воздух может вызвать напряжение мышц и судороги вести.Эта проблема особенно затрагивает людей, которые спят с вентилятором близко к лицу и шее.Ранее МедикФорум писал о том, как пережить жару.

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