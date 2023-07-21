Эндокринолог Гуреева объяснила как похудеть в области живота

У многих людей есть особенно упрямый жир на животе. Так называемый висцеральный жир остается буквально до самого конца, так как считается запасом железа на случай нужды. Объявить войну жиру на животе можно только дисциплиной, регулярными занятиями спортом и сбалансированным питанием.

Как мне похудеть на животе? Без дисциплины и настойчивости не получится

"Без движения и спорта не получится. Постарайтесь включить больше упражнений в свою повседневную жизнь. Я предпочитаю ездить на работу на велосипеде и подниматься по лестнице, а не на лифте. Также рекомендую заниматься спортом два-четыре раза в неделю", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

"Также важна сбалансированная и низкокалорийная диета. Соблюдайте диету, богатую белком.Богатые белком продукты включают птицу, яйца, рыбу и бобовые".

"С другой стороны, вы должны исключить из своего рациона пшеничную муку, продукты с добавлением сахара, животные масла, алкоголь и никотин".

Жир на животе, также известный как висцеральный жир, к сожалению, не исчезает по волшебству или сам по себе.Жир на животе обычно возникает из-за отсутствия физических упражнений и нездорового питания. И именно эти регулировочные винты вы должны крутить, если хотите объявить войну жиру на животе.идеально. Вы тренируете свою выносливость плаванием, бегом трусцой или ездой на велосипеде, среди прочего. Специальная силовая тренировка мышц живота, например планка и скручивания, способствует наращиванию мышц живота. Если у вас сильные мышцы, им нужно много энергии, которая, в свою очередь, сжигает жир на животе.Вы также должны полагаться на ненасыщенные жиры, в том числе содержащиеся в орехах, авокадо, семечках и оливковом масле, и овощи с низким содержанием углеводов, такие как бараний салат, зеленые листовые овощи, брокколи и цветная капуста., в изобилии содержащиеся в цельнозерновых продуктах, также. А здоровый кишечник, в свою очередь, способствует сжиганию жира.Ранее МедикФорум писал о патологии щитовидной железы.

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