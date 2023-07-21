Онколог Воробьев назвал ключевой симптом рака крови - «общий для всех типов»





«Симптомы рака крови варьируются в зависимости от типа рака крови, будь то лейкемия, лимфома, миелома, МДС, МПН или другая форма. Некоторые симптомы также чаще встречаются у определенных типов. Важно учитывать бдительность организма, и если что-то необычно или кажется неправильным, лучше всего сообщить об этом своему врачу, а также подумать, сохраняется ли симптом долгое время и сохраняется ли он в течение нескольких недель», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Усталость, которую нельзя снять с помощью сна, является симптомом, характерным для всех видов рака крови, и пациент может чувствовать себя постоянно плохо».

Необъяснимая потеря веса

Синяки или кровотечения, которые не объясняются;

Отеки

Одышка

Мокрые ночные поты

Инфекции, которые являются постоянными, рецидивирующими или тяжелыми

Лихорадка необъяснимого происхождения

Необъяснимая сыпь или зуд кожи

Боль в костях, суставах или животе

Бледность.

Выделяют три основные группы рака крови: лейкемию, лимфому и миелому, из которых выделяют множественные формы заболевания. Таким образом, испытываемые симптомы будут зависеть от типа рака крови.Однако, по словам онколога, есть один признак, который является «общим» среди всех видов.Крайняя усталость или утомление является симптомом всех видов рака крови. Первые признаки зависят от типа рака крови, который у кого-то может быть.Усталость может быть вызвана анемией у больных миеломой.Усталость, связанная с раком крови, — это когда вы полностью истощены телом или разумом. Усталость может присутствовать, даже если вы хорошо отдохнули или выспались. Многие вещи могут играть роль в усталости — сам рак крови, анемия и постоянные симптомы, включая инфекции, которые могут заставить организм работать усерднее.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака почки.

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