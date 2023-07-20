Онколог Серяков: длительная боль в спине может быть симптомом рака почки
Онколог Александр Серяков посоветовал обращаться к врачу, если возникшая боль в спине длительное время не проходит.
Рак почки начинает развиваться, когда в клетках органа происходят мутации, затрагивающие их ДНК. Вследствие таких мутаций происходит бесконтрольное деление и размножение клеток, и из них формируется опухоль. Почему клетки почки подвергаются злокачественным изменениям, точно неизвестно. Но онколог Серяков отметилв комментарии для «Известий», что существуют факторы, увеличивающие подверженность такому заболеванию как рак почки:
- курение
- избыточный жир в теле
- хроническая почечная недостаточность
- семейная предрасположенность.
- кровь в моче
- необъяснимая потеря веса
- постоянная усталость
- повышенная температура тела.
«Любой из этих симптомов может быть знаком патологического процесса в организме», - резюмировал эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что зуд в подмышках может быть сигналом о развитии рака.
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Александр Серяков
Здоровье
онколог, врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор
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