Онколог Серяков: длительная боль в спине может быть симптомом рака почки

курение

избыточный жир в теле

хроническая почечная недостаточность

семейная предрасположенность.

кровь в моче

необъяснимая потеря веса

постоянная усталость

повышенная температура тела.

«Любой из этих симптомов может быть знаком патологического процесса в организме», - резюмировал эксперт.

Рак почки начинает развиваться, когда в клетках органа происходят мутации, затрагивающие их ДНК. Вследствие таких мутаций происходит бесконтрольное деление и размножение клеток, и из них формируется опухоль. Почему клетки почки подвергаются злокачественным изменениям, точно неизвестно. Но онколог Серяков отметил в комментарии для «Известий», что существуют факторы, увеличивающие подверженность такому заболеванию как рак почки:Говоря о симптомах этой онкологической патологии, Серяков предупредил, что проявляться они начинают, когда опухоль растет и увеличивается в размере. По словам онколога, симптомом рака почки может быть длительная боль в спине или в боку. При появлении такого дискомфорта или болезненности имеет смысл отследить наличие других признаков, таких какОнколог Серяков добавил, что перечисленные симптомы далеко не всегда объясняются возникшей в почке опухолью. Но при их появлении нужно обязательно обращаться к врачу и обследоваться, чтобы иметь возможность уверенно исключить рак из причин возникшего недомогания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что зуд в подмышках может быть сигналом о развитии рака.

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