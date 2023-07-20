Онколог Серяков: длительная боль в спине может быть симптомом рака почки

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боль в спине

Онколог Александр Серяков посоветовал обращаться к врачу, если возникшая боль в спине длительное время не проходит.

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Рак почки начинает развиваться, когда в клетках органа происходят мутации, затрагивающие их ДНК. Вследствие таких мутаций происходит бесконтрольное деление и размножение клеток, и из них формируется опухоль. Почему клетки почки подвергаются злокачественным изменениям, точно неизвестно. Но онколог Серяков отметилв комментарии для «Известий», что существуют факторы, увеличивающие подверженность такому заболеванию как рак почки:
  • курение
  • избыточный жир в теле
  • хроническая почечная недостаточность
  • семейная предрасположенность.
Говоря о симптомах этой онкологической патологии, Серяков предупредил, что проявляться они начинают, когда опухоль растет и увеличивается в размере. По словам онколога, симптомом рака почки может быть длительная боль в спине или в боку. При появлении такого дискомфорта или болезненности имеет смысл отследить наличие других признаков, таких как
  • кровь в моче
  • необъяснимая потеря веса
  • постоянная усталость
  • повышенная температура тела.
Онколог Серяков добавил, что перечисленные симптомы далеко не всегда объясняются возникшей в почке опухолью. Но при их появлении нужно обязательно обращаться к врачу и обследоваться, чтобы иметь возможность уверенно исключить рак из причин возникшего недомогания.

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«Любой из этих симптомов может быть знаком патологического процесса в организме», - резюмировал эксперт.

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Александр Серяков
Александр Серяков
Здоровье
онколог, врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор
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Теги : боль в спине, рак почки, Александр Серяков
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