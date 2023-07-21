Врач Беджанян: длительная тошнота и стойкая изжога возможны при опухоли кишечника

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изжога

Онколог-хирург Аркадий Беджанян перечислил симптомы, при появлении которых следует провериться на возможную опухоль в кишечнике.

Появление опухолей или злокачественные изменения в кишечнике могут происходить незаметно на посторонний взгляд. Онколог Аркадий Беджанян сообщил, что одним из эффективных способов определить наличие опасных процессов в кишечном тракте является анализ на скрытую в кале кровь. Его результаты могут «рассказать» об имеющихся проблемах с верхними отделами ЖКТ, полипах, раковых образованиях в толстом кишечнике.

«В первую очередь с помощью теста на скрытую кровь в кале проверяют наличие онкологического процесса на ранних стадиях», - уточнил врач, беседуя с aif.ru.

Также онколог Беджанян перечисли симптомы, которые могут проявиться при серьезном заболевании кишечника, раке толстой кишки. В частности, при опухоли кишечника  возможны длительная тошнота и стойкая изжога.

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«Если человек то и дело ощущает боли в районе живота, тошноту, которая сохраняется длительное время, изменение стула в сторону его разжижения, постоянную изжогу, то рекомендуется провериться на наличие или отсутствие опухолей или воспалительных изменений», - уточнил специалист.

Кроме того, должны настораживать постоянное вздутие живота и происходящее без всяких попыток худеть снижение веса – особенно резкое и существенное.

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Аркадий Беджанян
Аркадий Беджанян
Здоровье
онколог-хирург, доктор медицинских наук
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Теги : болезни кишечника, признаки рака, Аркадий Беджанян
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Врач Беджанян: длительная тошнота и стойкая изжога возможны при опухоли кишечника