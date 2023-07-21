Эндокринолог Юрочкин рассказал, какими бывают отеки при болезнях сердца и печени

«При некоторых видах сердечной недостаточности может развиться отек легких, проявляющийся кашлем с кровью», - добавил специалист.

По словам эндокринолога Юрочкина, вода может задерживаться в тканях тела по многим причинам. Отеками могут быть безобидные припухлости, появляющиеся у здоровых людей (например, это отеки из-за гормональной перестройки женского организма при менструальном цикле, или отеки из-за длительного сидения). Однако также всегда есть риск того, что отек возник как симптом, указывающий на серьезное состояние – например, такое как сердечная или печеночная недостаточность. Об этом эндокринолог Александр Юрочкин рассказал в беседе с порталом «МедикФорум». Врач уточнил, какими бывают отеки при болезнях сердца, печени и других органов.Задержка воды в тканях возникает после длительного сидения с согнутыми ногами или после, после длительного периода неподвижности. Проходит самостоятельно через некоторое время и не считается патологической.Также к физиологическим относятся отеки, возникающие у женщин во время предменструального синдрома или беременности.Эндокринолог Юрочкин рассказал, какими бывают отеки при болезнях сердца. О сердечном отеке обычно говорят, когда его причиной становится сердечная недостаточность. Сердце оказывается слишком слабым, чтобы перекачивать кровь по большому кругу кровообращения с достаточным давлением. У человека возникают отеки на лодыжках или голенях, а со временем может развиться генерализованный отек, поражающий все тело.В их случае отек, возникающий локально, тоже может стать со временем генерализованным (особенно, если его проигнорировать и не предпринять мер). Проблемы с почками обычно сопровождаются сильной отечностью век – особенно утром после вставания с постели.Задержка воды – одно из возможных последствий заболеваний печени, особенно в случае цирроза, рассказал Юрочкин. Для нездоровой печени свойственно появление асцита – скопления жидкости в брюшной полости.Аллергические реакции тоже проявляются отеками, поскольку они приводят к повышению проницаемости капилляров. Одним из самых опасных является ангионевротический отек (отек Квинке), способный привести к летальному исходу. В его случае возникает сильный отек глубокой соединительной ткани, обычно на губах, веках, языке или горле.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что у людей зрелого возраста часто развивается бессимптомная гипертония

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.