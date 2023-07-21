Кардиолог Конев: бессимптомная гипертония часто возникает в зрелом возрасте

«Последствия невылеченной гипертонии самые неприятные: можно умереть и остаться инвалидом, можно потерять весь интерес к жизни», - сообщил врач, беседуя с «Лентой.ру».

«Должны насторожить такие симптомы, как боли в сердце и головные боли сжимающего характера: в таком обязательно нужно посетить кардиолога».

Кардиолог Конев подчеркнул в интервью, что артериальная гипертония (повышенное давление) – это патологическое состояние, которое нужно обязательно контролировать и лечить.Кардиолог Конев отметил, что опасность гипертонии заключается в частом отсутствии симптомов, и в такой бессимптомной форме она нередко возникает у людей зрелого возраста. Женщины часто сталкиваются с ее развитием в своем климактерическом периоде. Кроме того, добавил специалист, гипертония сама иногда становится симптомом серьезных заболеваний.Учитывая возможное отсутствие симптомов, выявить проблему можно, если периодически измерять свое артериальное давление. При его повышенных показателях следует обратиться к терапевту. Также кардиолог Юрий Конев рассказал, что гипертония может проявляться болевыми синдромами (особенно, если человеку за 50).По словам Конева, врачам сегодня доступны разные ресурсы для лечения гипертонии. При этом важно помнить, что назначенная лечащим кардиологом схема терапии, приема лекарств должна соблюдаться без перерывов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с высоким уровнем углеводов могут повышать артериальное давление.

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