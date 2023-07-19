Эндокринолог Юрочкин: сильная сонливость может говорить о токсинах в организме

«Токсины подавляют нормальное функционирование организма, являясь стрессорами. Обычно они заставляют нас чувствовать себя вялыми и слабыми, но также могут вызывать заболевания», - предупредил эндокринолог Юрочкин в беседе с «МедикФорум».

«Если вы спите более семи-восьми часов и не чувствуете бодрости в течение дня, возможной причиной этого являются токсины. Нехватка энергии, вялость, сонливость – это следствие того, что организм задействует свои ресурсы для избавления от нежелательных веществ».

Токсичные вещества могут проникать в организм разными путями – из пищи, воздуха, воды, плесени, одежды. Для многих людей постоянным источником токсинов становятся употребляемый алкоголь и никотин.Также врач рассказал о признаках, которые могут говорить, что в организме скопилась большая концентрация токсинов.Накопление токсинов затрудняет нормальную работу пищеварительной системы, вызывает ее дисфункцию. В критических случаях возникают тошнота и рвота, но в повседневности чаще возникают вздутие, газы и запоры.Акне, сыпь и воспаление кожи могут быть индикаторами токсической перегрузки. Другие кожные заболевания, которые могут указывать на наличие токсинов: опухшие глаза, псориаз, экзема.По словам эндокринолога Юрочкина, вызываемые токсинами проблемы с пищеварением могут быть причиной неприятного запаха изо рта, а также нарушения функции печени.Накапливаясь, токсины способны вызвать гормональный дисбаланс, который в свою очередь может стать причиной необъяснимого увеличения веса.Эндокринолог Юрочкин отметил, что сильная сонливость может говорить о токсинах в организмеРанее портал MedikForum.ru писал о том, что болезнь сердца может вызывать ощущение хронической усталости.

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