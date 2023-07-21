Кардиолог Артемьева: повышенный холестерин может привести к появлению аневризмы
Кардиолог Ксения Артемьева: особенно часто аневризмы возникают в артериях брюшной полости, сердца, головного мозга.
Кардиолог Артемьева напомнила в беседе с «МедикФорум», что чем старше становится человек, тем менее эластичными становятся его сосуды. Может случиться так, что стенка сосуда значительно ослабеет, и на ней возникнет выпячивание – аневризма. По словам врача, аневризмы могут возникать в артериях брюшной полости, сердца и головного мозга. Симптомы аневризм различаются в зависимости от того, где они образуются.
Кардиолог подчеркнула, что
«способствовать возникновению аневризмы может любое заболевание, поражающее сосуды в организме».
В частности, привести к появлению аневризмы может повышенное содержание жиров в крови, повышенный холестерин и ассоциированный атеросклероз, вызывающий патологические изменения, кальцификацию сосудистой ткани.
Также медик перечислила другие факторы, увеличивающие вероятность появления аневризмы.
- Курение (считается одним из наиболее значительных факторов риска).
- Высокое кровяное давление.
- Злоупотребление алкоголем.
- Возраст.
- Генетическая предрасположенность (если у нескольких близких родственников была аневризма, риск заполучить ее возрастает).
- Аневризма брюшной аорты: если аневризма давит на нервы, возникают боли в животе и спине.
- Аневризма в головном мозге: хронические головные боли, головокружение, опущение век, двоение в глазах, расширение зрачка.
- Аневризма в сердце: признаками являются боль в груди, кашель, одышка, охриплость и странные звуки при дыхании. Без лечения такая аневризма часто приводит к аритмиям и сердечной недостаточности.
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