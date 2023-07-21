Кардиолог Артемьева: повышенный холестерин может привести к появлению аневризмы

«способствовать возникновению аневризмы может любое заболевание, поражающее сосуды в организме».

Курение (считается одним из наиболее значительных факторов риска).

Высокое кровяное давление.

Злоупотребление алкоголем.

Возраст.

Генетическая предрасположенность (если у нескольких близких родственников была аневризма, риск заполучить ее возрастает).

Аневризма брюшной аорты: если аневризма давит на нервы, возникают боли в животе и спине.

Аневризма в головном мозге: хронические головные боли, головокружение, опущение век, двоение в глазах, расширение зрачка.

Аневризма в сердце: признаками являются боль в груди, кашель, одышка, охриплость и странные звуки при дыхании. Без лечения такая аневризма часто приводит к аритмиям и сердечной недостаточности.

Кардиолог Артемьева напомнила в беседе с «МедикФорум», что чем старше становится человек, тем менее эластичными становятся его сосуды. Может случиться так, что стенка сосуда значительно ослабеет, и на ней возникнет выпячивание – аневризма. По словам врача, аневризмы могут возникать в артериях брюшной полости, сердца и головного мозга. Симптомы аневризм различаются в зависимости от того, где они образуются.Кардиолог подчеркнула, чтоВ частности, привести к появлению аневризмы может повышенное содержание жиров в крови, повышенный холестерин и ассоциированный атеросклероз, вызывающий патологические изменения, кальцификацию сосудистой ткани.Также медик перечислила другие факторы, увеличивающие вероятность появления аневризмы.Врач констатировала: пока аневризма относительно небольшая, она обычно не вызывает никаких симптомов и часто не бывает опасной. Многие аневризмы прекращают в какой-то момент расти, и люди с ними могут жить десятилетиями без осложнений. Только когда выпуклость растет и становится большой, она вызывает симптомы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими бывают отеки при болезнях сердца, печени и почек.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.