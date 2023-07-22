Нутрициолог Строков: переспелые бананы действительно полезнее

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Нутрициолог Строков: переспелые бананы действительно полезнее


Когда на самом деле созреют бананы? Принято считать, что бананы созрели, когда их кожура пожелтела. Считается, что образование коричневых пятен свидетельствует о начале процессов гниения.


Это неверно. Наоборот, типичные коричневые пятнышки на кожуре банана говорят о том, что плод только сейчас по-настоящему созрел. Это влияет не только на вкус, но и на ингредиенты и их положительное влияние на организм.

Почему спелые (коричневые) бананы полезнее?


Спелый банан явно впереди по своему оздоровительному потенциалу:

Как только кожа начинает коричневеть, трудноусвояемые крахмалы банана превращаются в легкоусвояемые сахара, которые дают вам быструю энергию.

"Незрелые бананы содержат особенно большое количество неперевариваемого крахмала, который может вызвать боль в животе и вздутие живота после еды. С другой стороны, легкорастворимая клетчатка в спелых бананах положительно влияет на пищеварение", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Иммунная система также получает пользу от употребления сладких фруктов, поскольку они стимулируют выработку лейкоцитов. Говорят, что положительный эффект спелых бананов в восемь раз сильнее, чем у незрелых.

Бананы обеспечивают организм многими жизненно важными веществами, в том числе основными минералами, особенно калием и магнием. 

"Спелые бананы также лучше влияют на кислотно-щелочной баланс организма".     



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