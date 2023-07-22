Врач Захарова: интервальное голодание полезно для здоровья и продлевает жизнь

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Врач Захарова: интервальное голодание полезно для здоровья и продлевает жизнь


Выбор метода голодания так же индивидуален, как и сам человек. Хотя эффект от этого варианта голодания был наибольшим, его было трудно интегрировать в ее повседневную жизнь, и поэтому он не был полезен для ее благополучия. 


Текущее состояние исследований говорит о том, что было бы даже дешевле пропустить ужин, но этот метод редко подходит для повседневного использования, потому что в результате страдает качество жизни.

"Интервальное голодание можно практиковать и еженедельно. 5:2 означает есть очень мало два дня в неделю и придерживаться нормальной, но сбалансированной диеты в остальное время", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


Аутофагия: вот что происходит в клетках во время голодания


Если дать клеткам организма перерыв хотя бы на 12 часов, в течение которых они не получают никаких питательных веществ, т.е. энергии, начинается большая чистка.

Если клетки не купаются постоянно в питательных веществах, они начинают избавляться от старых клеточных компонентов и разрушенных белков, и деление клеток происходит медленнее. 

"Повреждение генетического материала происходит в небольшом количестве или восстанавливается. Кроме того, благодаря длительному перерыву улучшается чувствительность к инсулину".

Программа самоочистки наиболее важна для клеток, которые делятся медленнее всего. Это сердечная мышца, головной мозг, сенсорные клетки и клетки памяти. Если аутофагия отойдет на второй план, они грозят засориться.



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