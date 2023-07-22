Иммунолог Жемчугов: менингит может протекать в форме насморка и болей в горле

«Менингит – это воспаление мозговой оболочки», - уточнил специалист, беседуя с радио Sputnik.

«Реже заболевание протекает в форме насморка и боли в горле – как простуда», - добавил Владислав Жемчугов.

В интервью врача-иммунолога Владислава Жемчугова прозвучало объяснение о том, как может произойти заражение менингитом, который может быть как вирусным, так и бактериальным.По словам Жечугова, один из видов этой инфекции – вирусный или серозный – распространяется фекально-оральным способом. Местом обитания передающего его вируса являются закрытые непроточные водоемы. Что касается бактериального менингита, он может оказаться для человека особенно тяжелым заболеванием. Его возбудитель проникает в организм воздушно-капельным способом. Иммунолог отметил, что заражающий микроб проникает в носоглотку и при этом часто не вызывает каких-то симптомов, – но во время кашля или чихания его носитель заражает окружающих людей. Иногда менингит может протекать в форме насморка и болей в горле.В некоторых случаях микроорганизму, заражающему менингитом, удается проникнуть в мозг, привести к очень тяжелому воспалению, когда происходит потеря сознания, возникают судороги, спазмы. Последствием столь сильного заболевания может стать инвалидность или даже летальный исход.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-онкологом Иваном Карасевым были названы симптомы , указывающие на рразвитие рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.