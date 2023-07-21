Онколог Карасев: постоянная слабость и повышенная температура могут указывать на рак

«Постоянная нехватка сил, слабость, температура 37 и выше, которая держится неадекватно долгое время; больное горло; раны, царапины, которые плохо заживают; кровь в кале и моче; постоянные головные боли. Каждый из этих симптомов может быть признаком других заболеваний», - отметил онколог в Telegram.

Врач Карасев предупредил россиян о «тревожных сигналах», способных указывать не только на некое неблагополучное изменение в самочувствии, но и на онкологическое заболевание. В частности, по словам онколога сигнализировать о развитии рака могут постоянная слабость и повышенная температура, которая держится длительное время.Иван Карасев обратил внимание на то, что эти «красные флаги» рака могут быть свойственны и другим недомоганиям, причем совершенно не опасным. Поэтому они не взывают у людей озабоченности или беспокойства.Карасев добавил, что симптомы, вызываемые опухолью, говорят обычно о достаточно большом размере образования, которое начинает мешать органу полноценно функционировать. Он посоветовал регулярно проходить профилактические осмотры и скрининги, диспансеризацию – это позволяет в случае рака рано обнаружить опухоль и своевременно начать лечение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания скрываются за неприятным запахом изо рта.

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