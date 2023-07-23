Нутрициолог Строков назвал 4 продукта, которые снизят ваше давление естественным образом





Эти продукты снижают артериальное давление

1. Какао

"Какао богато флаванолами, группой фитохимических веществ, которые повышают выработку оксида азота (NO) в кровеносных сосудах", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

2. Льняное масло

"Это делает сосуды более эластичными и в то же время защищает от воспалений. Принимайте 1 столовую ложку в день".

3. Свекла

"Это позволяет избежать повреждения сосудов и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания".





4. Сельдерей

"Перекусывайте стеблями сельдерея с соусом или приготовьте коктейль. Из семян можно приготовить настой".

Эта биоактивная молекула расширяет сосуды и обеспечивает эластичность. Кроме того, он оказывает противовоспалительное действие.Флавоноиды защищают крупные артерии сердца, головного мозга и ног. Съедайте до 30 г темного шоколада (с содержанием какао не менее 70 процентов) в день или добавляйте какао-бобы в свои мюсли.Льняное масло содержит большое количество омега-3 жирных кислот, которые встроены непосредственно во внутренний слой стенки сосуда, эндотелий.Овощ увеличивает выработку оксида азота так же, как какао, но с помощью другого биохимического механизма. Лучший способ пить сок — противодействовать или снижать высокое кровяное давление. Кроме того, бетаин, еще одно биоактивное вещество в красном чудо-шаре, действует как антагонист вредного гомоцистеина и превращает его в метионин.Вторичное растительное вещество 3-N-бутилфталид в сельдерее расслабляет мышцы кровеносных сосудов, вызывая их расширение. Особенно большое его количество содержится в сельдерее. Сельдерей также богат калием, который играет ключевую роль в регуляции кровяного давления в качестве антагониста натрия.Ранее МедикФорум писал об опасности висцерального жира.

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