Диетолог Пономарева: вот что будет с вашим телом, если не есть хлеб 14 дней

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Диетолог Пономарева: вот что будет с вашим телом, если не есть хлеб 14 дней


Существует множество мифов о хлебе, например, вера в то, что темный хлеб полезнее светлого или что хлеб по своей сути вреден для здоровья.


Хлеб содержит некоторые ингредиенты, которые могут негативно повлиять на ваше здоровье и самочувствие. Вы можете найти наиболее важные из них здесь:
  • Глютен
  • Сахар
  • Сила
  • Вкусы/Ароматы
  • Консерванты
  • Текстурный кондиционер
  • Фитаты
  • Глифосат


Что будет, если отказаться от хлеба?


"Как только вы откажетесь от хлеба, ваш организм отреагирует соответствующим образом", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Диетолог Пономарева назвала 7 изменений в работе организма.

  • Непереносимость глютена: многие люди имеют аллергию или непереносимость глютена. Когда вы едите хлеб, это приводит к раздражению и воспалению в пищеварительном тракте, а также к скоплению газов.
  • Дефицит цинка, железа или кальция: в вашем организме снова появляется больше цинка, железа и кальция, потому что всасывание через выпечку больше не подавляется. Также устраняются все симптомы, вызванные дефицитом.
  • Меньше мозгового тумана: ваша голова будет чувствовать себя лучше, у вас будет меньше головных болей, меньше мозгового тумана, и вы сможете лучше запоминать вещи.
  • Улучшение настроения: ваше настроение улучшится, у вас будет меньше беспокойства, меньше депрессивных настроений, вы будете менее раздражительны. Это связано с тем, что гормон счастья серотонин вырабатывается в кишечнике. Когда кишечник в лучшем состоянии, улучшается и выработка, т.е. выброс гормона.
  • Меньше воспаления и боли: у вас будет меньше воспаления и боли в теле, что особенно интересно, если вы имеете дело с артритом, остеоартритом, мышечной болью или аутоиммунным заболеванием.
  • Улучшение значения ЛПНП: улучшится значение холестерина ЛПНП, и в сосудах будет меньше окисления, поэтому вы сможете эффективно противодействовать всему, что идет в направлении атеросклероза.
  • Больше витаминов: у вас снова больше витамина Е и особенно витаминов группы В. Особо следует отметить В1, дефицит которого заметен по психологическим симптомам, раздражительности, страхам вплоть до панических атак, а также в сторону депрессивных настроений.
     
"Есть много положительных эффектов, если вы будете обходиться без хлеба в течение 14 дней".


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