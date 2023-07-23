Диетолог Пономарева: вот что будет с вашим телом, если не есть хлеб 14 дней

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Что будет, если отказаться от хлеба?

"Как только вы откажетесь от хлеба, ваш организм отреагирует соответствующим образом", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Непереносимость глютена: м ногие люди имеют аллергию или непереносимость глютена. Когда вы едите хлеб, это приводит к раздражению и воспалению в пищеварительном тракте, а также к скоплению газов.

ногие люди имеют аллергию или непереносимость глютена. Когда вы едите хлеб, это приводит к раздражению и воспалению в пищеварительном тракте, а также к скоплению газов. Дефицит цинка, железа или кальция: в вашем организме снова появляется больше цинка, железа и кальция, потому что всасывание через выпечку больше не подавляется. Также устраняются все симптомы, вызванные дефицитом.

в вашем организме снова появляется больше цинка, железа и кальция, потому что всасывание через выпечку больше не подавляется. Также устраняются все симптомы, вызванные дефицитом. Меньше мозгового тумана: ваша голова будет чувствовать себя лучше, у вас будет меньше головных болей, меньше мозгового тумана, и вы сможете лучше запоминать вещи.

ваша голова будет чувствовать себя лучше, у вас будет меньше головных болей, меньше мозгового тумана, и вы сможете лучше запоминать вещи. Улучшение настроения: ваше настроение улучшится, у вас будет меньше беспокойства, меньше депрессивных настроений, вы будете менее раздражительны. Это связано с тем, что гормон счастья серотонин вырабатывается в кишечнике. Когда кишечник в лучшем состоянии, улучшается и выработка, т.е. выброс гормона.

ваше настроение улучшится, у вас будет меньше беспокойства, меньше депрессивных настроений, вы будете менее раздражительны. Это связано с тем, что гормон счастья серотонин вырабатывается в кишечнике. Когда кишечник в лучшем состоянии, улучшается и выработка, т.е. выброс гормона. Меньше воспаления и боли: у вас будет меньше воспаления и боли в теле, что особенно интересно, если вы имеете дело с артритом, остеоартритом, мышечной болью или аутоиммунным заболеванием.

у вас будет меньше воспаления и боли в теле, что особенно интересно, если вы имеете дело с артритом, остеоартритом, мышечной болью или аутоиммунным заболеванием. Улучшение значения ЛПНП: улучшится значение холестерина ЛПНП, и в сосудах будет меньше окисления, поэтому вы сможете эффективно противодействовать всему, что идет в направлении атеросклероза.

улучшится значение холестерина ЛПНП, и в сосудах будет меньше окисления, поэтому вы сможете эффективно противодействовать всему, что идет в направлении атеросклероза. Больше витаминов: у вас снова больше витамина Е и особенно витаминов группы В. Особо следует отметить В1, дефицит которого заметен по психологическим симптомам, раздражительности, страхам вплоть до панических атак, а также в сторону депрессивных настроений.



"Есть много положительных эффектов, если вы будете обходиться без хлеба в течение 14 дней".

Хлеб содержит некоторые ингредиенты, которые могут негативно повлиять на ваше здоровье и самочувствие. Вы можете найти наиболее важные из них здесь:Ранее МедикФорум писал об опасности висцерального жира.

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