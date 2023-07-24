Врач Андреева: женщинам не хватает важного витамина для поддержания здоровья глаз

«Рибофлавин, витамин B2, как известно, помогает сохранить здоровье глаз и нервной системы. Рибофлавин также способствует поддержанию нормального зрения».

«Это также может быть связано с нарушением обращения с железом и куриной слепотой».

Где найти витамин В2?

Как и другие органы в нашем теле, наши глаза могут зависеть от нашей диеты.В результате врачи рекомендуют определенные продукты, витамины и минералы, чтобы они работали в меру своих возможностей. Например, бета-каротин, содержащийся в таких овощах, как морковь, хорошо известен тем, что помогает защитить глаза.Это подтверждается исследованием которое показало, что недостаток рибофлавина может вызвать куриную слепоту.Витамин B2 является одним из восьми типов витамина B. Его можно найти в различных продуктах, включаяОднако, если вы не можете получить достаточно с пищей, доступны добавки.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквенного масла.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.