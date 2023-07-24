Врач Андреева: женщинам не хватает важного витамина для поддержания здоровья глаз
Каждой восьмой женщине может не хватать важного питательного вещества в своем рационе.
Как и другие органы в нашем теле, наши глаза могут зависеть от нашей диеты.
В результате врачи рекомендуют определенные продукты, витамины и минералы, чтобы они работали в меру своих возможностей. Например, бета-каротин, содержащийся в таких овощах, как морковь, хорошо известен тем, что помогает защитить глаза.
«Рибофлавин, витамин B2, как известно, помогает сохранить здоровье глаз и нервной системы. Рибофлавин также способствует поддержанию нормального зрения».
Это подтверждается исследованием которое показало, что недостаток рибофлавина может вызвать куриную слепоту.
«Это также может быть связано с нарушением обращения с железом и куриной слепотой».
Где найти витамин В2?
Витамин B2 является одним из восьми типов витамина B. Его можно найти в различных продуктах, включая молоко, яйца и сыр. Однако, если вы не можете получить достаточно с пищей, доступны добавки.
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