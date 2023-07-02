Врач Андреева: 4 витамина и минерала для зрения - "питает ваши глаза"

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Врач Андреева: 4 витамина и минерала для зрения - "питает ваши глаза"


Врач предупредила, что мы, возможно, не едим достаточно питательных веществ, чтобы сохранить здоровье глаз.


Как и остальные части нашего тела, здоровье наших глаз может зависеть от того, что мы едим. Некоторые диеты, например, с высоким содержанием жиров, связаны с такими проблемами со зрением, как, например, дегенерация желтого пятна.



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«Мы все ведем насыщенный образ жизни, и может быть трудно гарантировать, что мы получаем все питательные вещества, необходимые для поддержания здоровья с возрастом. Многие из нас виновны в том, что не едят наши пять фруктов и овощей в день, оставляя пищевые различия в нашем рационе», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Она специально рекомендовала четыре витамина и минерала, необходимые для поддержания хорошего зрения.


5 самых полезных продуктов для здоровья глаз


Это:
  • Витамин C
  • Витамин Е
  • Медь
  • Цинк.
Вы можете увеличить потребление либо с помощью диеты, либо принимая добавки.

"Витамин С, витамин Е и медь способствуют защите клеток от окислительного стресса, а цинк способствует поддержанию нормального зрения".


Однако мы не обязательно получаем все питательные вещества, необходимые для поддержания нашего здорового питания с возрастом.

Некоторые питательные вещества, обладающие антиоксидантными свойствами, такие как витамины С, Е и медь, могут помочь компенсировать некоторые из этих эффектов, поэтому диеты с высоким содержанием продуктов, богатых антиоксидантами, должны стать привычкой с раннего возраста.



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