5 признаков, что вы едите слишком мало углеводов

5 признаков, что вы едите слишком мало углеводов

Желающие похудеть часто удаляют якобы вредные углеводы из рациона. Эксперт по питанию Даниэла Крел из Германии объясняет, что они крайне важны для здоровья и благополучия. Вот 5 признаков, которые позволят распознать дефицит.

В отличие от белков и жиров, организм человека сам может производить углеводы - питательное вещество не является жизненно важным для нас. Но не все так просто, недостаток углеводов из вне приводит к ухудшению самочувствия, а в долгосрочной перспективе - к заболеваниям.

Диетолог предупреждает

Даниела Крел, эксперт по питанию в "Баварском центре потребителей" предупреждает:
«Это не означает, что мы должны исключить богатые углеводами продукты из нашего плана питания. Они обеспечивают клетчатку и витамины, а содержащаяся в них глюкоза поддерживает уровень сахара в крови».

По крайней мере 50 процентов потребляемой энергии должно быть получено из углеводов. 

Пять признаков, указывающих на недостаток углеводов

  • Усталость и слабость: организму не хватает глюкозы - самого важного источника энергии. Уровень сахара в крови падает, мы чувствуем упадок сил.
  • Тяга к сладкому: нестабильный уровень сахара в крови гарантирует, что вам будут хотеться сахара, шоколада, выпечки. 
  • Несвежее дыхание: если организму не хватает углеводов, он начинает преобразовывать их из жировых запасов. Он находится в состоянии кетоза, выделяет кетоны, то есть химические соединения, приводящие к неприятному запаху изо рта.
  • Пищеворение: в отличие от продуктов с высоким содержанием жиров и белков, углеводы обычно содержат много клетчатки. Они необходимы для пищеварения. Если организму не хватает клетчатки, возникает запор.
  • Головная боль и недостаток концентрации. Чтобы обеспечить мозг энергией, нужен сахар. Если их не хватает, мы становимся менее сосредоточенными, начинает болеть голова.
Фрукты, овощи и цельные зерна являются особенно хорошими источниками углеводов. 

Медикфорум писал как питаться после тренировки.
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