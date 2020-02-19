5 признаков, что вы едите слишком мало углеводов

Диетолог предупреждает

«Это не означает, что мы должны исключить богатые углеводами продукты из нашего плана питания. Они обеспечивают клетчатку и витамины, а содержащаяся в них глюкоза поддерживает уровень сахара в крови».

Пять признаков, указывающих на недостаток углеводов

Усталость и слабость: организму не хватает глюкозы - самого важного источника энергии. Уровень сахара в крови падает, мы чувствуем упадок сил.

организму не хватает глюкозы - самого важного источника энергии. Уровень сахара в крови падает, мы чувствуем упадок сил. Тяга к сладкому: нестабильный уровень сахара в крови гарантирует, что вам будут хотеться сахара, шоколада, выпечки.

нестабильный уровень сахара в крови гарантирует, что вам будут хотеться сахара, шоколада, выпечки. Несвежее дыхание: если организму не хватает углеводов, он начинает преобразовывать их из жировых запасов. Он находится в состоянии кетоза, выделяет кетоны, то есть химические соединения, приводящие к неприятному запаху изо рта.

если организму не хватает углеводов, он начинает преобразовывать их из жировых запасов. Он находится в состоянии кетоза, выделяет кетоны, то есть химические соединения, приводящие к неприятному запаху изо рта. Пищеворение: в отличие от продуктов с высоким содержанием жиров и белков, углеводы обычно содержат много клетчатки. Они необходимы для пищеварения. Если организму не хватает клетчатки, возникает запор.

отличие от продуктов с высоким содержанием жиров и белков, углеводы обычно содержат много клетчатки. Они необходимы для пищеварения. Если организму не хватает клетчатки, возникает запор. Головная боль и недостаток концентрации. Чтобы обеспечить мозг энергией, нужен сахар. Если их не хватает, мы становимся менее сосредоточенными, начинает болеть голова.