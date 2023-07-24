Профессор Драпкина: плотные отеки на стопах и лодыжках говорят о сердечных заболеваниях

1 664 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/leg-pain-of-senior-woman-at-home-healthcare-problem-of-senior-concept_10365135.htm#page=2&query=pain%20in%20the%20legs&position=31&from_view=search&track=ais
отек ног

Представитель Минздрава, профессор Оксана Драпкина рассказала о причинах отеков, возникающих в разных частях тела.

Профессор Драпкина отметила в интервью, что отеки являются распространенной в летние месяцы проблемой – они возникают под воздействием жары и недостатка жидкости, увлеченность сладкими продуктами и напитками, малоподвижность или длительное стояние на ногах. Но такого рода отеки достаточно просто устранить – для этого необходимо скорректировать образ жизни.

«Отеки, которые не проходят после изменений в питании и после отдыха, свидетельствуют о симптомах серьезных заболеваний», - сообщила врач, беседуя с «КП».

В частности, объяснила Драпкина, в случае почечных заболеваний возникают регулярные отеки лица, рук и ног. Плотные отеки на стопах и лодыжках говорят о сердечных заболеваниях.

«Плотные на ощупь отеки, проявляющиеся вечером на стопах и лодыжках, бедрах и нижней части живота, говорят о сердечных заболеваниях», - уточнила эксперт.

Отеки, возникающие в области живота, могут быть следствием нарушения обмена веществ. Плотные отеки лица и рук говорят о возможных проблемах с щитовидкой

Главный российский терапевт призвала отказаться от алкоголя при вирусных инфекциях


Склонность к отекам, помимо прочего, могут обусловливать артрит и аллергия.

Дефицит витамина B12: признак низкого уровня в лодыжках и стопах


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как именно проявляются отеки, возникающие при аллергии, болезнях печени и почек.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Оксана Драпкина
Оксана Драпкина
Здоровье
директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике, профессор, академик РАН
Читать MedikForum.ru в
Петербургский врач рассказал как отличить «сердечные» отеки от «почечных»
Какую опасность несут отекшие вены
Почему возникают отеки в жаркую погоду
Теги : причины отеков, признаки болезней, Оксана Драпкина
Нутрициолог Строков: вода с лимоном повышает метаболизм и помогает похудеть
Профессор Драпкина: плотные отеки на стопах и лодыжках говорят о сердечных заболеваниях
Дерматолог Гольдин рассказал как долго длится солнечный ожог