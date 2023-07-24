Профессор Драпкина: плотные отеки на стопах и лодыжках говорят о сердечных заболеваниях
Представитель Минздрава, профессор Оксана Драпкина рассказала о причинах отеков, возникающих в разных частях тела.
Профессор Драпкина отметила в интервью, что отеки являются распространенной в летние месяцы проблемой – они возникают под воздействием жары и недостатка жидкости, увлеченность сладкими продуктами и напитками, малоподвижность или длительное стояние на ногах. Но такого рода отеки достаточно просто устранить – для этого необходимо скорректировать образ жизни.
«Отеки, которые не проходят после изменений в питании и после отдыха, свидетельствуют о симптомах серьезных заболеваний», - сообщила врач, беседуя с «КП».
В частности, объяснила Драпкина, в случае почечных заболеваний возникают регулярные отеки лица, рук и ног. Плотные отеки на стопах и лодыжках говорят о сердечных заболеваниях.
«Плотные на ощупь отеки, проявляющиеся вечером на стопах и лодыжках, бедрах и нижней части живота, говорят о сердечных заболеваниях», - уточнила эксперт.
Отеки, возникающие в области живота, могут быть следствием нарушения обмена веществ. Плотные отеки лица и рук говорят о возможных проблемах с щитовидкой
Склонность к отекам, помимо прочего, могут обусловливать артрит и аллергия.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как именно проявляются отеки, возникающие при аллергии, болезнях печени и почек.
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Оксана Драпкина
Здоровье
директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике, профессор, академик РАН
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