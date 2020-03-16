Главный российский терапевт призвала отказаться от алкоголя при вирусных инфекциях

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава, профессор Оксана Драпкина заявила, что ни в коем случае нельзя пить спиртные напитки при гриппе и острых респираторных вирусных инфекциях. Особенно опасно употреблять алкоголь, даже слабый, при высокой температуре.По словам специалиста, основная составляющая спиртных напитков – ацетальдегид – отрицательно влияет на организм. В частности, вызывает тахикардию, повышает артериальное давление. Все это особенно опасно в период заболевания, когда организм работает с повышенной нагрузкой. Даже малые дозы спиртного грозят серьезными последствиями, уверяет Оксана Драпкина.Именно поэтому лечиться спиртными напитками противопоказано.