Главный российский терапевт призвала отказаться от алкоголя при вирусных инфекциях
Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава, профессор Оксана Драпкина заявила, что ни в коем случае нельзя пить спиртные напитки при гриппе и острых респираторных вирусных инфекциях. Особенно опасно употреблять алкоголь, даже слабый, при высокой температуре.
По словам специалиста, основная составляющая спиртных напитков – ацетальдегид – отрицательно влияет на организм. В частности, вызывает тахикардию, повышает артериальное давление. Все это особенно опасно в период заболевания, когда организм работает с повышенной нагрузкой. Даже малые дозы спиртного грозят серьезными последствиями, уверяет Оксана Драпкина.
Кроме того, алкоголь снижает уровень витамина В12, имеющего огромное значение для мозга и ослабляет наш иммунитет. Именно поэтому лечиться спиртными напитками противопоказано.
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