Нутрициолог Строков: вода с лимоном повышает метаболизм и помогает похудеть

Лимонная вода полезна и бодрит одновременно. Со стаканом воды с лимоном вы обеспечиваете его дополнительной порцией витамина С. Это хорошо для вашей иммунной системы и повышает ваш метаболизм и, следовательно, ваше пищеварение.





Лимонная вода - заряд свежести по утрам

"Чтобы сделать что-то хорошее для своего тела, лучше всего начать день со стакана домашней воды с лимоном. Все, что вам нужно сделать, это смешать сок половинки лимона с водой. В идеале вода должна быть теплой", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Лимонная вода оказывает пищеварительное действие и может помочь повысить ваш метаболизм, что помогает похудеть".

Однако, прежде чем вводить этот распорядок дня, лучшеВаше тело не может производить витамин С самостоятельно, но он необходим для многих метаболических процессов. Врач рекомендует взрослым от 100 до 135 миллиграммов витамина С в день. Это примерно эквивалентно двум лимонам. Выпивая стакан воды с лимоном в день, вы уже покрываете большую часть своей суточной потребности в витамине С.: лимонная кислота разрушает эмаль зубов. Вот почему не стоит пить воду с лимоном целый день. Кроме того, не следует чистить зубы сразу после употребления, а полоскать рот нейтральной водой.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквенного масла.

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