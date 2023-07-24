Нутрициолог Строков: вода с лимоном повышает метаболизм и помогает похудеть

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Нутрициолог Строков: вода с лимоном повышает метаболизм и помогает похудеть


Лимонная вода полезна и бодрит одновременно. Со стаканом воды с лимоном вы обеспечиваете его дополнительной порцией витамина С. Это хорошо для вашей иммунной системы и повышает ваш метаболизм и, следовательно, ваше пищеварение.


 

Лимонная вода - заряд свежести по утрам


"Чтобы сделать что-то хорошее для своего тела, лучше всего начать день со стакана домашней воды с лимоном. Все, что вам нужно сделать, это смешать сок половинки лимона с водой. В идеале вода должна быть теплой", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Однако, прежде чем вводить этот распорядок дня, лучше сначала поговорить со своим врачом о том, рекомендуется ли щелочной безалкогольный напиток лично вам. 

Ваше тело не может производить витамин С самостоятельно, но он необходим для многих метаболических процессов. Врач рекомендует взрослым от 100 до 135 миллиграммов витамина С в день. Это примерно эквивалентно двум лимонам. Выпивая стакан воды с лимоном в день, вы уже покрываете большую часть своей суточной потребности в витамине С.

"Лимонная вода оказывает пищеварительное действие и может помочь повысить ваш метаболизм, что помогает похудеть". 


Недостаток: лимонная кислота разрушает эмаль зубов. Вот почему не стоит пить воду с лимоном целый день. Кроме того, не следует чистить зубы сразу после употребления, а полоскать рот нейтральной водой.


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Нутрициолог Строков: вода с лимоном повышает метаболизм и помогает похудеть
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