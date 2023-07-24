Нутрициолог Строков: вода с лимоном повышает метаболизм и помогает похудеть
Лимонная вода полезна и бодрит одновременно. Со стаканом воды с лимоном вы обеспечиваете его дополнительной порцией витамина С. Это хорошо для вашей иммунной системы и повышает ваш метаболизм и, следовательно, ваше пищеварение.
Лимонная вода - заряд свежести по утрам
"Чтобы сделать что-то хорошее для своего тела, лучше всего начать день со стакана домашней воды с лимоном. Все, что вам нужно сделать, это смешать сок половинки лимона с водой. В идеале вода должна быть теплой", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Однако, прежде чем вводить этот распорядок дня, лучше сначала поговорить со своим врачом о том, рекомендуется ли щелочной безалкогольный напиток лично вам.
Ваше тело не может производить витамин С самостоятельно, но он необходим для многих метаболических процессов. Врач рекомендует взрослым от 100 до 135 миллиграммов витамина С в день. Это примерно эквивалентно двум лимонам. Выпивая стакан воды с лимоном в день, вы уже покрываете большую часть своей суточной потребности в витамине С.
"Лимонная вода оказывает пищеварительное действие и может помочь повысить ваш метаболизм, что помогает похудеть".
Недостаток: лимонная кислота разрушает эмаль зубов. Вот почему не стоит пить воду с лимоном целый день. Кроме того, не следует чистить зубы сразу после употребления, а полоскать рот нейтральной водой.
Ранее МедикФорум писал о пользе тыквенного масла.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий