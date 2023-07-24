Гастроэнтеролог Алисова назвала самый полезный хлеб для кишечника

Хлеб из цельнозерновой муки считается особенно полезным для кишечника, поэтому его часто рекомендуют диетологи. Он богат клетчаткой, которая способствует здоровью кишечника, регулирует пищеварение и предотвращает запоры.





"Цельнозерновой хлеб помогает поддерживать сбалансированную среду кишечника, поддерживая рост здоровых кишечных бактерий", - говорит врач-гастроэнторолог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Здоровый хлеб для счастливого кишечника

"Молочнокислые бактерии поддерживают пищеварение, расщепляя фитиновые кислоты, содержащиеся в тесте, которые могут препятствовать усвоению минералов".

"Хлеб, обогащенный зернами и семенами, обеспечивает дополнительные питательные вещества для здорового пищеварения".

В дополнение к хлебу из непросеянной муки, хлеб на закваске, хлеб из полбы или ржаной, а также хлеб с зернами и семенами являются хорошей альтернативой диете, благоприятной для кишечника.Хлеб на закваске. Этот вид хлеба производится путем ферментации зерновой муки с помощью молочнокислых бактерий. Ферментация не только продлевает срок хранения хлеба, но и улучшает его усвояемость.Семена чиа, льняное семя, семена подсолнечника и другие семена богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают уменьшить воспаление и защитить кишечник.При покупке хлеба важно обращать внимание на. Они могут раздражать ваш кишечник и привести к непереносимости. Вместо этого выбирайте хлеб с коротким и натуральным списком ингредиентов.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквенного масла.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.