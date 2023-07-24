Терапевт Белова объяснила, насколько опасно для здоровья питье повторно кипяченой воды

«Ничего вредного для здоровья там не происходит, хотя в целом лучше использовать для употребления свежую воду, а не застоявшуюся».

Можно ли повторно использовать оставшуюся воду в чайнике для кипячения и последующего употребления, не опасно ли это для здоровья? Мнением по этому поводу в беседе с «МедикФорум» поделилась врач-терапевт Александра Белова. Она отметила, что опасения в связи с повторным кипячением воды действительно существуют. В частности, предполагается, что это повышает риск проникновения в воду потенциально токсичных микрочастиц материала, из которого сделан чайник, и увеличивает их концентрацию в воде. К тому же повторное кипячение часто означает, что вода какое-то время находится в чайнике, а такой застой способствует размножению патогенной микрофлоры.Но терапевт Белова, объясняя, насколько опасно для здоровья повторное кипячение воды, заявила, что дважды прокипяченная жидкость в чайнике практически безвредна для здоровья, ее употребление не может нанести какого-то серьезного уровня организму.В то же время Белова подчеркнула, что качество техники и соблюдение условий ее эксплуатации имеют большое значение.Специалист дала совет не использовать для кипячения воды старые пластиковые чайники, даже если те еще работают и с ними жалко расставаться. Со временем пластик внутри их корпусов все больше разрушается и крошится, проникая в воду мелкими частицами. Попадая в организм, такие микроэлементы пластика могут накапливается в нем, и это чревато опасными последствиями для здоровья.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие отеки могут возникать при разных патологиях внутренних органов.

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