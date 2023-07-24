Диетолог Пономарева рассказала, почему айран так полезен
Айран - безалкогольный напиток уже давно стал неотъемлемой частью холодильников. Особенно летом смесь соли, воды и йогурта не только вкусная, но и полезная.
"Пробиотический йогуртовый напиток освежает, благотворно влияет на работу кишечника, а также содержит мало калорий. Но из-за содержания соли слишком много айрана в день тоже пить не стоит", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Эти полезные питательные вещества содержатся в айране
Чем жарче летние дни, тем больше вы потеете. Стакан айрана может помочь вашему телу восстановить баланс жидкости.
Йогурт является основным ингредиентом айрана. Содержащиеся в нем молочнокислые бактерии полезны для здоровья вашего кишечника и, следовательно, для вашего пищеварения. Регулярное употребление айрана укрепляет кишечную флору и иммунную систему.
В 100 миллиметрах айрана обычно содержится 0,8 грамма соли. Если летом вы сильно потеете, вы можете сбалансировать солевой баланс с помощью напитка.
Вода особенно важна в жаркие летние дни. Благодаря этой жидкой добавке айран также содержит меньше лактозы и поэтому многими лучше переносится людьми, чем другие йогуртовые напитки.
Айран также содержит важные минералы и микроэлементы. Они важны для ваших костей и наращивания мышц.
"Калорий в айране мало. Имея всего 35 килокалорий на 100 грамм, вы можете без угрызений совести пить полезный йогуртовый напиток, если хотите похудеть".
Но то же самое относится и к айрану: все дело в количестве. Врачи рекомендуют только шесть граммов соли в день. Достичь этого количества можно с помощью 750 миллиметров айрана.
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