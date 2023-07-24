Диетолог Пономарева рассказала, почему айран так полезен

Айран - безалкогольный напиток уже давно стал неотъемлемой частью холодильников. Особенно летом смесь соли, воды и йогурта не только вкусная, но и полезная.









"Пробиотический йогуртовый напиток освежает, благотворно влияет на работу кишечника, а также содержит мало калорий. Но из-за содержания соли слишком много айрана в день тоже пить не стоит", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Эти полезные питательные вещества содержатся в айране

"Калорий в айране мало. Имея всего 35 килокалорий на 100 грамм, вы можете без угрызений совести пить полезный йогуртовый напиток, если хотите похудеть".

Чем жарче летние дни, тем больше вы потеете. Стакан айрана может помочь вашему телу восстановить баланс жидкости.является основным ингредиентом айрана. Содержащиеся в нем молочнокислые бактерии полезны для здоровья вашего кишечника и, следовательно, для вашего пищеварения. Регулярное употребление айрана укрепляет кишечную флору и иммунную систему.В 100 миллиметрах айрана обычно содержится 0,8 грамма соли. Если летом вы сильно потеете, вы можете сбалансировать солевой баланс с помощью напитка.особенно важна в жаркие летние дни. Благодаря этой жидкой добавке айран также содержит меньше лактозы и поэтому многими лучше переносится людьми, чем другие йогуртовые напитки.Айран также содержит важные минералы иОни важны для ваших костей и наращивания мышц.Но то же самое относится и к айрану:Врачи рекомендуют только шесть граммов соли в день. Достичь этого количества можно с помощью 750 миллиметров айрана.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквенного масла.

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