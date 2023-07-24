Хирург Тажибаев: люди с варикозом подвержены тромбам и венозной недостаточности

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По словам хирурга Тимура Тажибаева, имеющийся варикоз может быть ответствен за опасные для жизни последствия, вызванные тромбоэмболией.

Врач объяснил в интервью, что развитию варикоза способствует клапанная несостоятельность, из-за которой происходит застой крови в венах. Таким образом люди с варикозом становятся также подвержены тромбообразованию, способному привести к самым тяжелым и угрожающим жизни осложнениям.

«Тромбы могут быстро распространяться по кровотоку вверх, отрываться и приводить к тромбозу легочных артерий, к дыхательной недостаточности и даже летальному исходу», - рассказал хирург Тажибаев в беседе с «Лентой.ру».

Врач предупредил, что варикоз не следует считать «болезнью стариков». Люди с лишним весом, сидячей или работой предрасположены к его развитию даже в молодом возрасте. Особенно склонны к нему женщины, у которых варикозное расширение вен тесно связано с гормональными колебаниями в организме.

Тажибаев добавил, что люди с варикозом подвержены, помимо прочего, венозной недостаточности, при которой  ноги постоянно отекают, устают и болят. Также он обратил внимание на то, что при варикозе можно заметить не только характерное расширение вен.

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«Помимо расширения вен и появления сосудистых звездочек, возможны изменение цвета кожи, ее уплотнение и огрубление».

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Тимур Тажибаев:
Тимур Тажибаев:
Здоровье
сердечно-сосудистый хирург, флеболог
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Теги : варикоз, тромбы, Тимур Тажибаев