Терапевт Началова: белый налет на языке может говорить об инфекциях и болезнях кишечника

«Любое жжение, сильная боль, потеря чувствительности или неспособность правильно двигать языком обязательно должны осматриваться врачом», - поделилась терапевт.

Врач-терапевт Наталья Началова отметила в беседе с порталом «МедикФорум», что язык является «зеркалом» пищеварительной системы организма: в частности, может отражать пищевую непереносимость и чувствительность, проблемы с кишечником, наличие токсинов, слабое пищеварение и многое другое. При осмотре языка нужно обращать внимание на его форму, цвет, покрытие и текстуру. Например, белый налет на языке может говорить об инфекциях и болезнях кишечника.Опухший язык со следами от зубов может указывать на недостаток питательных веществ или на накопление токсинов в организме, пояснила терапевт. Истончение языка, в свою очередь, возникает при обезвоживании, либо хроническом заболевании, истощающем организм.По словам терапевта Началовой, толстый налет может свидетельствовать о плохом здоровье кишечника, а его отсутствие – о недостатке жидкости в организме. Когда налет желтеет, это может означать проникновение в организм инфекции. Плотный белый налет часто означает простуду, плохое кровообращение, дрожжевую инфекцию.Терапевт Началова объяснила, что покраснение языка может указывать на жар и лихорадку в организме, или же на гормональный дисбаланс, который приводит к изменениям температуры. Очень бледным язык бывает при анемии, дефиците питательных веществ, микроэлементов. При воспалении и нарушении кровообращения язык приобретает фиолетовый оттенок.Врач проинформировала, что появление шишки на языке может быть предупреждением о бактериальной или вирусной инфекции, аллергической реакции. Болезненность или припухлость на одной стороне языка могут быть признаком рака и должны быть осмотрены специалистом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы можно заметить при развитии рака щитовидной железы.

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