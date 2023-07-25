Нутрициолог Строков: вот что происходит в организме, когда вы едите миндаль каждый день





В миндале много полезных питательных веществ

Клетчатка

Белок

Полезные ископаемые

Витамины В, Е и бета-каротин

Фолиевая кислота

Ненасыщенные жирные кислоты

"Миндаль содержит укрепляющий кости кальций и кроветворное железо, а также редкие микроэлементы цинк, селен и фтор", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.





Миндаль помогает похудеть

"Горсть миндаля в качестве перекуса между приемами пищи может поддержать вашу диету".

Меньше калорий, чем вы думаете

Ваш кишечник любит миндаль

"Это связано с масляной кислотой, содержащейся в миндале".

Орехи часто демонизируют как калорийные бомбы, но благодаря своей ценной питательной ценности они даже могут помочь вам похудеть.Миндаль приносит многочисленные положительные эффекты, если его употреблять ежедневно.Фолиевая кислота, содержащаяся в миндале, особенно важна для беременных женщин. Ненасыщенные жирные кислоты в миндале могут регулировать повышенный уровень липидов в крови и защищать сердце и кровеносные сосуды.Миндаль — настоящий универсал, поэтому его следует есть каждый день.Орехи — настоящие наполнители. Если вы хотите похудеть, вам следует есть как можно большес высоким содержанием клетчатки и белка. Они наполняют вас и предотвращают тягу.Конечно, общее потребление калорий по-прежнему имеет значение при соблюдении диеты. Однако, поскольку миндаль очень трудно переваривается, вы, вероятно, потребляете только часть содержащихся в нем калорий.Исследование показало, что 56 граммов миндаля в день (примерно 46 миндальных орехов) могут улучшить здоровье кишечника.Ранее МедикФорум писал о пользе томатной пасты.

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