Врач Ильинская: томатная паста улучшает защиту мужчин от рака благодаря ликопину

«Консервированные помидоры и томатная паста содержат больше ликопина, чем свежие, поскольку нагрев увеличивается его выделение. Также при этом улучшается усвоение ликопина организмом», - рассказала специалистка.

Употребление томатной пасты позитивно сказывается на здоровье мужчин, заявила в беседе с «МедикФорум» врач-терапевт Тамара Ильинская. По ее словам, эта польза томатной пасты объясняется высоким содержанием в ней каротиноида ликопина, обладающего свойствами антиоксидантного вещества.Терапевт Ильинская констатировала, что употребление ликопина многие ученые связывают с более сильной противораковой защитой для организма. В частности, известно о результатах нескольких исследований, подтверждающих пользу ликопина для мужского здоровья и профилактики рака простаты. Так, например, исследователи Университета Шеффилда установили, что благодаря ликопину улучшается качество сперматозоидов и вместе с ним мужской фертильности. Также медик отметила, что томатная паста благодаря ликопину улучшает защиту мужчин от рака. Два года назад Университетом Портсмута была подтверждена способность этого вещества замедлять развитие опухолей молочной железы и простаты. Было установлено, что оно блокирует сигнальные пути, вызывающие рост образований.Ильинская добавила, что содержащие ликопин продукты не следует сочетать с продуктами, богатыми железом, – оно препятствует усвоению важного антиоксиданта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько опасным для здоровья является питье повторно кипяченой воды.

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