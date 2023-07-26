Врач Тараско: приемы пищи на ночь и малоподвижность «убивают» головной мозг

«Токсическое влияние на организм оказывает любое количество алкоголя», - сказала она «Общественной службе новостей».

«Овощи и фрукты – источник питания для бактерий толстого кишечника и сейчас уже доказана взаимосвязь головного мозга и толстого кишечника. От бактерий толстого кишечника зависят умственные способности человека».

Врач Тараско рассказала в интервью, что неумеренное потребление алкоголя является одной из распространенных привычек, ухудшающих функционирование головного мозга и вместе с этим когнитивные способности, включая качество памяти. Медик подчеркнула, что безопасных доз спиртного для организма не существует.Кроме того, состоянию головного мозга вредит слишком позднее засыпание, часто ведущее к недостатку сна. В этом случае теряется возможность для полноценных восстановительных процессов в мозге, что чревато развитием неблагоприятных возрастных изменений, риском деменции.Врач Тараско добавила, что на головной мозг также «убийственно» влияют полноценные приемы пищи на ночь. Активизация пищеварения во время сна мешает выведению продуктов метаболизма из лимфатической системы мозга, и он хуже очищается от потенциальных токсинов.Вдобавок «убивает» головной мозг маоподвижность. Анастасия Тараско отметила, что здоровый человек должен «дружить» со спортом, а также быть активным в повседневной жизни – ходить пешком, заниматься домашними делами. Также она обратила внимание на то, что очень вредной для мозга привычкой является пренебрежение растительной пищей, ведь в этом случае организм не получает антиоксидантов, улучшающих метаболизм мозга, и поддерживающих его активность.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько полезным для защиты от деменции является оливковое масло

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