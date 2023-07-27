Врач Бохян: признаком начала гангрены бывает изменение цвета кожи в области поражения

«Начало гангрены может быть незаметным, но со временем появляются определенные симптомы», - сказал Тигран Бохян в интервью РИАМО.

боль в пораженной области

отек пораженного участка

возникновение долго не заживающей язвы или раны

уменьшение объема, иссушение пострадавшей конечности

исчезновение пульса в сосудах конечности.

«Кожа в пораженной области может стать бледной или черной, из раны начнутся гнойные выделения».

Хирург Бохян рассказал о признаках, указывающих на начавшуюся гангрену. Врач отметил, что при гангрене происходит гибель тканей, при этом человек может не заметит начала этого заболевания.Медик перечислил данные симптомы:Также врач Бохян обратил внимание на то, что признаком начала гангрены бывает изменение цвета кожи в области поражения.Специалист подчеркнул, что поскольку начинаться гангрена для самого человека может незаметно, следует проходить периодические профилактические осмотры у врачей. Помимо этого хирург посоветовал быть внимательным к собственному телу, следить за его состоянием.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки возникает при раке поджелудочной железы.

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