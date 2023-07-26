Онколог Серяков: боль в подреберье или вверху живота возникает при раке поджелудочной железы
Онколог Александр Серяков: боли вверху живота становятся одним из первых проявлений патологии.
Онколог Серяков предупредил в интервью, что при развитии рака поджелудочной железы может достаточно долгое время никак не проявляться симптоматика заболевания. Если же какие-то симптомы возникают, они могут быть неспецифичными, вызывать ассоциации с другими заболеваниями. Отчасти и по этой причине данный вид рака часто обнаруживается на позднем этапе и является очень сложным для лечения.
Говоря о возможных проявлениях заболевания, онколог Серяков отметил, что при раке поджелудочной железы может возникать боль в подреберье или вверху живота.
«В зависимости от локализации боль может ощущаться в правом и левом подреберьях или вверху живота слева. Также возможна опоясывающая боль», - проинформировал врач, беседуя с «Известиями».
Онколог уточнил, что болевой синдром при этом виде рака часто возникает в ночное время (особенно когда человек лежит на спине), после съеденных жирных продуктов, выпивки. Также Александр Серяков обратил внимание на то, что появление болей может означать рост опухоли.
Другие признаки.Специалист рассказал о возможных изменениях с организмом в случае рака поджелудочной железы. К ним относятся следующие состояния
- бледность или желтушный оттенок кожи
- пожелтение слизистых оболочек, склер
- кожный зуд
- непроизвольное похудение
- тошнота
- тяжесть в животе, его вздутие.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онколог Евгений Черемушкин рассказал о неспецифичных проявлениях рака брюшной полости.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Серяков
Здоровье
врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор
Оставить комментарий