Онколог Серяков: боль в подреберье или вверху живота возникает при раке поджелудочной железы

«В зависимости от локализации боль может ощущаться в правом и левом подреберьях или вверху живота слева. Также возможна опоясывающая боль», - проинформировал врач, беседуя с «Известиями».

бледность или желтушный оттенок кожи

пожелтение слизистых оболочек, склер

кожный зуд

непроизвольное похудение

тошнота

тяжесть в животе, его вздутие.

Онколог Серяков предупредил в интервью, что при развитии рака поджелудочной железы может достаточно долгое время никак не проявляться симптоматика заболевания. Если же какие-то симптомы возникают, они могут быть неспецифичными, вызывать ассоциации с другими заболеваниями. Отчасти и по этой причине данный вид рака часто обнаруживается на позднем этапе и является очень сложным для лечения.Говоря о возможных проявлениях заболевания, онколог Серяков отметил, что при раке поджелудочной железы может возникать боль в подреберье или вверху живота.Онколог уточнил, что болевой синдром при этом виде рака часто возникает в ночное время (особенно когда человек лежит на спине), после съеденных жирных продуктов, выпивки. Также Александр Серяков обратил внимание на то, что появление болей может означать рост опухоли.Специалист рассказал о возможных изменениях с организмом в случае рака поджелудочной железы. К ним относятся следующие состоянияМедик добавил, что при некоторых заболеваниях, включая панкреатит, диабет и цирроз, подверженность злокачественному заболеванию увеличивается. Также это происходит под влиянием малоподвижности, употребления алкоголя, курения, злоупотребления всем жирным, жареным и сладким.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онколог Евгений Черемушкин рассказал о неспецифичных проявлениях рака брюшной полости.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.