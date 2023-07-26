Онколог Серяков: боль в подреберье или вверху живота возникает при раке поджелудочной железы

2 582 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/patient-experiencing-stomachache_7571993.htm#query=abdominal%20pain&position=8&from_view=search&track=ais
боль в животе

Онколог Александр Серяков: боли вверху живота становятся одним из первых проявлений патологии.

Онколог Серяков предупредил в интервью, что при развитии рака поджелудочной железы может достаточно долгое время никак не проявляться симптоматика заболевания. Если же какие-то симптомы возникают, они могут быть неспецифичными, вызывать ассоциации с другими заболеваниями. Отчасти и по этой причине данный вид рака часто обнаруживается на позднем этапе и является очень сложным для лечения.

Говоря о возможных проявлениях заболевания, онколог Серяков отметил, что при раке поджелудочной железы может возникать боль в подреберье или вверху живота.

«В зависимости от локализации боль может ощущаться в правом и левом подреберьях или вверху живота слева. Также возможна опоясывающая боль», - проинформировал врач, беседуя с «Известиями».

Онколог уточнил, что болевой синдром при этом виде рака часто возникает в ночное время (особенно когда человек лежит на спине), после съеденных жирных продуктов, выпивки. Также Александр Серяков обратил внимание на то, что появление болей может означать рост опухоли.

Рак поджелудочной железы: «грызущий» признак, который сигналит об опухоли


Другие признаки.Специалист рассказал о возможных изменениях с организмом в случае рака поджелудочной железы. К ним относятся следующие состояния
  • бледность или желтушный оттенок кожи
  • пожелтение слизистых оболочек, склер
  • кожный зуд
  • непроизвольное похудение
  • тошнота
  • тяжесть в животе, его вздутие.
Медик добавил, что при некоторых заболеваниях, включая панкреатит, диабет и цирроз, подверженность злокачественному заболеванию увеличивается. Также это происходит под влиянием малоподвижности, употребления алкоголя, курения, злоупотребления всем жирным, жареным и сладким.

Рак поджелудочной железы: онколог назвал признаки, когда проток поджелудочной железы блокируется


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онколог Евгений Черемушкин рассказал о неспецифичных проявлениях рака брюшной полости.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Серяков
Александр Серяков
Здоровье
врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор
Читать MedikForum.ru в
Онколог Серяков: насыщение и тяжесть от небольших порций еды могут указывать на рак
Онколог Серяков назвал причины рака, известные врачам
Онколог Серяков: длительная боль в спине может быть симптомом рака почки
Теги : рак поджелудочной железы, признаки рака, Александр Серяков
Дерматолог Гольдин: вот почему нельзя прикасаться к шелушащейся коже после загара
Нутрициолог Строков рассказал как правильно принимать добавки и витамины
Врач Романенко: ходьба и контроль веса помогают отодвинуть гипертонию на 30 лет