Express: врач Чун Тан назвал заметные в туалете ранние симптомы диабета

Учащенное мочеиспускание.

Проблемы с недержанием мочи или слишком частыми позывами к мочеиспусканию.

Нарушение стула: запор либо диарея.

Развитие геморроя.

Исходящий от мочи фруктовый запах.

«Раннее выявление и лечение диабета являются ключом к предотвращению осложнений и поддержанию общего состояния здоровья», – подчеркнул врач.

Появление диабета означает, что у человека в крови хронически повышен уровень сахара. При этом диабетик подвергается повышенному риску сердечных и неврологических заболеваний, что связано с негативным влиянием «засахаренной» крови на сосуды и нервы. Врач Чун Тан рассказал в интервью Express, что ранние симптомы диабета могут быть заметны в туалете.По словам доктора Чун Тана, перечисленные признаки не всегда говорят о возникновении диабета. Но при их появлении нужно обязательно пройти медицинское обследование.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , которые указывают на начало гангрены.

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