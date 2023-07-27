Express: врач Чун Тан назвал заметные в туалете ранние симптомы диабета
По словам врача Чун Тана, проблемы с мочеиспусканием могут быть симптомом сахарного диабета, об этом проинформировало издание Express.
Появление диабета означает, что у человека в крови хронически повышен уровень сахара. При этом диабетик подвергается повышенному риску сердечных и неврологических заболеваний, что связано с негативным влиянием «засахаренной» крови на сосуды и нервы. Врач Чун Тан рассказал в интервью Express, что ранние симптомы диабета могут быть заметны в туалете.
- Учащенное мочеиспускание.
- Проблемы с недержанием мочи или слишком частыми позывами к мочеиспусканию.
- Нарушение стула: запор либо диарея.
- Развитие геморроя.
- Исходящий от мочи фруктовый запах.
«Раннее выявление и лечение диабета являются ключом к предотвращению осложнений и поддержанию общего состояния здоровья», – подчеркнул врач.
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