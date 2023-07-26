Эндокринолог Гуреева назвала 3 «ранних» симптома диабета, которые проявляются в туалете

1. Частое мочеиспускание

«Это приводит к повышенному выделению мочи, из-за чего людям с диабетом приходится чаще пользоваться туалетом», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

2. Проблемы с мочеиспусканием

"При поражении нервов, контролирующих функцию мочевого пузыря, могут возникать трудности с запуском или остановкой потока мочи, что приводит к неконтролируемому потоку мочи или недержанию мочи".

3. Запор или диарея

«Неконтролируемый диабет или определенные лекарства, используемые для лечения диабета, могут привести к желудочно-кишечным расстройствам, что приведет к диарее».

Диабет описывает хроническое состояние, при котором уровень сахара в крови повышается до опасного уровня, если не предпринимаются шаги для его ограничения.Вызывает тревогу тот факт, что нелеченный диабет может заложить основу для целого ряда проблем со здоровьем, от болезней сердца до повреждения нервов, что ставит во главу угла осведомленность о симптомах.Ранние симптомы диабета могут повлиять на различные функции организма, включая изменения в привычках пользоваться туалетом. Следующие симптомы могут стать сигналом тревоги.Одним из «наиболее распространенных» симптомов диабета является частое мочеиспускание, также известное как полиурия. Когда уровень сахара в крови высок, почки работают над удалением избытка сахара из кровотока.Хотя вы можете чувствовать, что вам все время нужно в туалет, диабет также может вызвать повреждение нервов, из-за чего вы будете бороться с потоком мочи.Симптомы диабета проявляются не только тогда, когда вы идете в туалет за номером один.Колебания уровня сахара в крови могут повлиять на работу желудочно-кишечного тракта и привести к запорам. С другой стороны, у больных могут быть приступы диареи.Ранее МедикФорум писал о пользе томатной пасты.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.