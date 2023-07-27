Врач Алисова назвала 2 причины, почему нельзя пользоваться телефоном в туалете

«Геморрой — это скопление вен в анусе и вне его. У всех есть геморрой. Мы рождаемся с ним. Когда вы сидите и напрягаетесь, геморрой может наполниться кровью, вызывая такие симптомы, как боль, отек или кровотечение». Если через пару минут в туалете не происходит опорожнения кишечника, не заставляйте его. Вместо этого встаньте и идите займитесь чем-нибудь другим. Когда вам снова захочется пойти, вы можете вернуться в туалет», - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Ярко-красная кровь после того, как ты какаешь

Зуд ануса

Ощущение, что вам все еще нужно какать после посещения туалета

Слизь на нижнем белье или на туалетной бумаге после вытирания ягодиц.

Шишки вокруг ануса

Боль вокруг ануса.

"Исследование показало, что мобильные телефоны, принадлежащие старшеклассникам, содержат «высокий уровень» бактерий, включая кишечную палочку и другие микробы. E.coli может вызывать диарею, спазмы желудка и лихорадку, а также кровавую диарею".

С тех пор, как смартфоны стали популярными, люди нередко берут с собой мобильный телефон, когда идут в туалет. Более половины из нас виновны в этой привычке, а 57% людей признаются, что используют свое устройство в туалете.Хотя это может показаться идеальным временем для получения сообщений, эксперты в области здравоохранения предупреждают, что это может быть не очень хорошо.Пребывание в туалете дольше, чем необходимо, может повысить риск геморроя.Если у вас есть геморроидальные узлы, фармацевт может посоветовать кремы для использования.Врач рекомендовала обратиться к врачу, если симптомы не улучшатся в течение семи дней или если вы продолжаете болеть геморроем. Потенциальный геморрой — не единственная причина, по которой нельзя носить телефон в туалет.Бактерии могут загрязнить устройство, а затем перенести микробы на ваши руки.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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