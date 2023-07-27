Врач Алисова назвала 2 причины, почему нельзя пользоваться телефоном в туалете
Есть несколько причин, связанных со здоровьем, по которым стоит дважды подумать, прежде чем брать телефон с собой в ванную.
С тех пор, как смартфоны стали популярными, люди нередко берут с собой мобильный телефон, когда идут в туалет. Более половины из нас виновны в этой привычке, а 57% людей признаются, что используют свое устройство в туалете.
Хотя это может показаться идеальным временем для получения сообщений, эксперты в области здравоохранения предупреждают, что это может быть не очень хорошо.
Пребывание в туалете дольше, чем необходимо, может повысить риск геморроя.
«Геморрой — это скопление вен в анусе и вне его. У всех есть геморрой. Мы рождаемся с ним. Когда вы сидите и напрягаетесь, геморрой может наполниться кровью, вызывая такие симптомы, как боль, отек или кровотечение». Если через пару минут в туалете не происходит опорожнения кишечника, не заставляйте его. Вместо этого встаньте и идите займитесь чем-нибудь другим. Когда вам снова захочется пойти, вы можете вернуться в туалет», - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Симптомы геморроя могут включать:
- Ярко-красная кровь после того, как ты какаешь
- Зуд ануса
- Ощущение, что вам все еще нужно какать после посещения туалета
- Слизь на нижнем белье или на туалетной бумаге после вытирания ягодиц.
- Шишки вокруг ануса
- Боль вокруг ануса.
Врач рекомендовала обратиться к врачу, если симптомы не улучшатся в течение семи дней или если вы продолжаете болеть геморроем. Потенциальный геморрой — не единственная причина, по которой нельзя носить телефон в туалет.
Бактерии могут загрязнить устройство, а затем перенести микробы на ваши руки.
"Исследование показало, что мобильные телефоны, принадлежащие старшеклассникам, содержат «высокий уровень» бактерий, включая кишечную палочку и другие микробы. E.coli может вызывать диарею, спазмы желудка и лихорадку, а также кровавую диарею".
Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий