Гастроэнтеролог Алисова назвала 5 видов чая, которые помогут от метеоризма

Если вы страдаете от вздутия живота, чай может облегчить симптомы. В первую очередь следует полагаться на несладкие травяные чаи. Фенхелевый чай, анисовый чай, тминный чай, а также чай из ромашки и мелиссы особенно полезны для желудка и кишечника.

Эти травяные чаи успокаивают живот при вздутии живота

"Чай с фенхелем — одно из первых средств от метеоризма. Фенхель также уменьшает спазмы в животе и, таким образом — одно из первых средств от метеоризма. Фенхель также уменьшает спазмы в животе и, таким образом , быстро приводит желудочно-кишечный тракт в норму", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

"Если вкус для вас слишком интенсивный, лучше всего использовать смесь тмина и фенхеля".

"Мелисса успокаивает желудочно-кишечный тракт и уменьшает воздух в желудке и возможное чувство сытости".

Метеоризм и вздутие живота не только доставляют дискомфорт, но и могут быть очень болезненными. Горячий напиток помогает при метеоризме, особенно некоторые травяные чаи.также является надежным помощником при метеоризме. Лекарственное растение оказывает успокаивающее и спазмолитическое действие. Этот тип чая также можно использовать для лечения тошноты.уже является хорошим средством от метеоризма, вздутия живота и судорог у малышей.также помогает при метеоризме. Чай особенно эффективен при смешивании с другими лекарственными растениями и травами, такими как фенхель и тмин.содержит горькие вещества, поддерживающие пищеварение.чтобы предотвратить метеоризм, в целом следует много пить. В результате пища лучше расщепляется и переваривается.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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