Врач Алисова рассказала, как быстро избавиться от вздутие живота

«Вздутие живота может быть разочаровывающим состоянием. Но приложив немного усилий и осознанности, можно облегчить симптомы», - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

«Каждое упражнение выбрано из-за его способности мягко растягивать и массировать внутренние органы. Это лучше всего выполнять после еды или всякий раз, когда вы чувствуете вздутие живота».

10 минут низкоинтенсивной устойчивой активности, такой как ходьба

10 х Кошка

20 боковых скручиваний (по 10 на каждую сторону)

20 х Кегеля

Завершите тренировку в позе эмбриона.

«Некоторые продукты, такие как молочные продукты, пшеница и бобы, могут вызвать вздутие живота. Знайте, какие продукты вы едите и как они влияют на ваш организм. Всегда полезно записывать блюда, которые не подходят вашему организму».

Упражнения «помогают улучшить кровоток и пищеварение, что может уменьшить вздутие живота», пояснил эксперт.В дополнение к полезным для кишечника упражнениям врач предложила помнить о том, что вы едите.Также следите за тем, как вы едите, так как «слишком быстрое питание или во время стресса может привести к тому, что мы проглотим лишний воздух, что приведет к вздутию живота».Практика осознанных приемов пищи, таких как замедление и глубокое дыхание, может помочь предотвратить это.Люди также должны убедиться, что они достаточно гидратированы, поскольку «пить много воды необходимо, если вы хотите уменьшить вздутие живота. Это помогает вашему организму вымывать лишнюю соль и токсины, которые способствуют заболеванию.Ранее МедикФорум писал о пользе хлеба с маслом.

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