Онколог Воробьев назвал 4 главных симптома рака головы и шеи

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Онколог Воробьев назвал 4 главных симптома рака головы и шеи


Рак головы и шеи - название группы раковых заболеваний, которые могут поражать более 30 областей головы и шеи.


К ним относятся рот, гортань, слюнные железы, нос и пазухи.

Несмотря на то, сколько областей он может затронуть, он не так хорошо известен, как другие формы заболевания, а это означает, что симптомы могут оставаться незамеченными.

«Рак головы и шеи — это рак во рту, шее, горле или лице, он также может поражать челюсть, язык, палитру и может распространяться на лимфатические узлы на шее. Наиболее распространенным типом является рак ротовой полости, на долю которого приходится около 90 процентов всех случаев рака головы и шеи. Есть также более редкие типы, которые часто затрагивают слюнные железы и лечатся немного по-другому», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Симптомы 


Рак головы и шеи может проявляться по-разному и, следовательно, может иметь ряд различных симптомов. Они часто имитируют симптомы других менее серьезных состояний, например, люди могут думать, что у них проблемы с зубами.

Классические симптомы — это боль или припухлость во рту или на шее, которые присутствуют в течение нескольких недель. Другие люди испытывают онемение или расшатывание зубов в определенной области.


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Воробьев поделился четырьмя «основными» симптомами, которые он обычно видит в своей работе.

«Основные симптомы — это белые пятна или язвы во рту, опухоль во рту или на шее, затрудненное глотание или изменение голоса».

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это шишки на шее, затрудненное глотание или изменения голоса. 

Основными факторами риска рака головы и шеи являются курение, употребление алкоголя и жевание табака.


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