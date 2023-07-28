Онколог Воробьев назвал 4 главных симптома рака головы и шеи

«Рак головы и шеи — это рак во рту, шее, горле или лице, он также может поражать челюсть, язык, палитру и может распространяться на лимфатические узлы на шее. Наиболее распространенным типом является рак ротовой полости, на долю которого приходится около 90 процентов всех случаев рака головы и шеи. Есть также более редкие типы, которые часто затрагивают слюнные железы и лечатся немного по-другому», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Симптомы

«Основные симптомы — это белые пятна или язвы во рту, опухоль во рту или на шее, затрудненное глотание или изменение голоса».





К ним относятся рот, гортань, слюнные железы, нос и пазухи.Несмотря на то, сколько областей он может затронуть, он не так хорошо известен, как другие формы заболевания, а это означает, что симптомы могут оставаться незамеченными.Рак головы и шеи может проявляться по-разному и, следовательно, может иметь ряд различных симптомов. Они часто имитируют симптомы других менее серьезных состояний, например, люди могут думать, что у них проблемы с зубами.Классические симптомы — этоДругие люди испытываютВоробьев поделился четырьмя «основными» симптомами, которые он обычно видит в своей работе.Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — этоОсновными факторами риска рака головы и шеи являются курение, употребление алкоголя и жевание табака.Ранее МедикФорум писал о профилактике гипертонии.

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