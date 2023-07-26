Врач Романенко: ходьба и контроль веса помогают отодвинуть гипертонию на 30 лет

«Если мы нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения - конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10-30 лет», - поделилась Татьяна Романенко, беседуя с радио Sputnik.

«Кто-то жалуется на то, что его бросает в жар, кто-то, наоборот, испытывает озноб. Тяжесть и боль в голове, появление мушек перед глазами, тошнота, головокружение, шатающаяся походка – все это должно стать поводом измерить давление».

Врач Романенко предупредила в интервью, что проблемы с повышенным артериальным давлением (гипертония) бывают наследственными, но также очень часто возникают под влиянием вредных привычек – курения, злоупотребления солью или спиртными напитками, малоподвижности и переедания, ведущего к появлению лишнего веса. Все эти факторы поддаются контролю. Не допуская их присутствия в своей жизни, можно отодвинуть гипертонию на годы. В частности, поделилась врач Романенко, регулярная ходьба и контроль веса помогают отодвинуть гипертонию на 30 лет.Медик добавила, что гипертония, часто возникающая у людей после 40-45 лет, может долгое время никак не ощущаться человеком – выявить ее позволяет только периодическое измерение АД. Если невыявленная гипертония получает возможность развиваться без лечения, то со временем показатели высокого давления могут стать очень существенными – в этом случае человеку придется пожизненно принимать лекарства, так как изменения в образе жизни уже не помогут нормализовать давление должным образом, их будет недостаточно.Врач пояснила, что заболевание проявляется по-разному.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при проблемах с щитовидкой нужно с осторожностью употреблять продукты с йодом

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