"Алкоголь резко увеличивает риск рака полости рта" — онколог назвал симптомы

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"Алкоголь резко увеличивает риск рака полости рта" — онколог назвал симптомы


Употребление алкоголя является одним из основных факторов риска развития рака ротовой полости.


Рак головы и шеи представляет собой широкий спектр раковых заболеваний, которые покрывают несколько областей тела. Одним из примеров рака головы и шеи является рак ротовой полости, в частности области внутри рта. 

«Основные признаки рака полости рта включают язвы, которые не заживают в течение трех недель, красные или белые пятна во рту и необычные шишки или опухоли во рту или на языке. В дополнение к этому любые необычные ощущения, такие как онемение, покалывание или необъяснимая боль, могут вызывать беспокойство», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Тем не менее, она также подчеркнула, как образ жизни может повлиять на риск заболевания.


Алкоголь значительно увеличивает риск рака кишечника


«Привычки образа жизни, такие как курение и употребление алкоголя, резко увеличивают риск развития рака ротовой полости».

Рак полости рта может проявляться по-разному, поэтому, если вы заметили что-либо вообще, ваш врач общей практики или стоматолог должны быть первым портом захода.

Раннее обнаружение имеет ключевое значение, а быстрая диагностика может увеличить выживаемость до 90 процентов. Но употребление алкоголя и курение — не единственные факторы риска рака ротовой полости, место жительства также может быть фактором.


Одного бокала вина в день достаточно для развития рака

Кроме того, более высокие концентрации PM2,5 могут быть связаны с повышенным риском рака полости рта.


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