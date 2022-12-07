"Алкоголь резко увеличивает риск рака полости рта" — онколог назвал симптомы

«Основные признаки рака полости рта включают язвы, которые не заживают в течение трех недель, красные или белые пятна во рту и необычные шишки или опухоли во рту или на языке. В дополнение к этому любые необычные ощущения, такие как онемение, покалывание или необъяснимая боль, могут вызывать беспокойство», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Привычки образа жизни, такие как курение и употребление алкоголя, резко увеличивают риск развития рака ротовой полости».

Рак головы и шеи представляет собой широкий спектр раковых заболеваний, которые покрывают несколько областей тела. Одним из примеров рака головы и шеи является рак ротовой полости, в частности области внутри рта.Тем не менее, она также подчеркнула, как образ жизни может повлиять на риск заболевания.Рак полости рта может проявляться по-разному, поэтому, если вы заметили что-либо вообще, ваш врач общей практики или стоматолог должны быть первым портом захода.Раннее обнаружение имеет ключевое значение, а быстрая диагностика может увеличить выживаемость до 90 процентов. Но употребление алкоголя и курение — не единственные факторы риска рака ротовой полости, место жительства также может быть фактором.Кроме того, более высокие концентрации PM2,5 могут быть связаны с повышенным риском рака полости рта.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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