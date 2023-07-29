Врач Захарова рассказала о 5 любопытных фактов о теле - "в ресницах живут клещи"

Ногти на руках растут в три раза быстрее, чем на ногах

"Длина ногтей увеличивается на 0,5–1,2 миллиметра в неделю. Ногти на ногах, с другой стороны, отрастают от полумиллиметра до полного миллиметра каждую неделю", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Когда мы краснеем, слизистая оболочка желудка также краснеет

В наших ресницах живут клещи

"К счастью, мы не можем увидеть их невооруженным глазом и не можем почувствовать их движения".





Кожа составляет 20% веса нашего тела

"Без гиподермы он весит в среднем около 14 килограммов".

Наши глаза фокусируются 100 000 раз в день

"Наши глаза двигаются вперед и назад 180 раз в минуту, а наши шесть глазных мышц фокусируются около 100 000 раз в день — быстрее, чем любая камера".

Интересно, что ноготь на среднем пальце растет быстрее всего, а ноготь на большом пальце — медленнее.Рост также связан с кровообращением: у правшей ногти на правой руке растут быстрее, чем на левой, потому что они больше двигаются и поэтому лучше снабжаются кровью.Когда мы беспокоимся или очень взволнованы, наш организм вырабатывает адреналин. Это расширяет кровеносные сосуды, так что тело может снабжаться большим количеством кислорода. Усиление кровотока ненадолго краснеет не только щеками, но и внутренней оболочкой желудка.Звучит неаппетитно, но клещи волосяных фолликулов, восьминогие родственники пауков и клещей, процветают в человеческих ресницах, где они питаются мертвыми клетками кожи.Кожа покрывает всю поверхность нашего тела, защищая его от обезвоживания и вредных внешних воздействий. Это самый большой орган тела и имеет площадь поверхности до двух квадратных метров для взрослого человека среднего роста.Никакой другой орган чувств не может обрабатывать столько впечатлений, сколько наши глаза. Наша зрительная система воспринимает 70 процентов всей важной для нас информации.Ранее МедикФорум писал о пользе оливкового масла.

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