Диетолог Пономарева: те, кто ест этот популярный десерт, никогда не избавятся от жира на животе

«Мороженое — худший десерт для талии из-за высокого содержания сахара и жира», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Это часто приводит нас в замкнутый круг, когда мы едим все больше и больше этого калорийного десерта. И рано или поздно это заметно и по фигуре, особенно в области талии, так как именно здесь быстрее всего накапливается жир".

Почти каждый знает тягу к сладкому после еды, как будто ни одна трапеза не будет полноценной без вкусного десерта. Но в то время как употребление сладкой пищи активирует центры вознаграждения мозга и вызывает приятные чувства, такие как удовлетворение и расслабление, десерт не всегда является хорошей идеей.Один десерт, в частности, совсем не полезен для вашего здоровья и, если его есть регулярно, оказывает негативное влияние на вашу фигуру.Хотя мороженое может быть освежающим и доступным с различными вкусами, в большинстве случаев оно вредно для здоровья.Мороженое содержит огромное количество сахара и жира. Высокое содержание сахара вызывает быстрый рост уровня сахара в крови, за которым следует внезапное падение, что может привести к тяге к сладкому и возобновлению тяги к сладкому.Некоторые вкусы мороженого также содержат дополнительные ингредиенты, такие как сироп, шоколадная стружка, печенье или другие сладкие начинки. Это, конечно, значительно увеличивает количество калорий.Кроме того, мороженое часто содержит искусственные ароматизаторы, красители и консерванты, которые не обязательно полезны для нашего организма.Ранее МедикФорум писал о пользе сыра.

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