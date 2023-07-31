Врач Богатова: гастрит может вызывать ведущий к анемии недостаток железа

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утомление

Врач Елена Богатова рассказала о причинах недостатка железа, ведущего к развитию железодефицитной анемии.

Врач Богатова сообщила в интервью, что слишком низкий уровень железа в организме может объясняться рядом обстоятельств. Ключевой фактор – плохое, несбалансированное питание, не позволяющее телу сполна получать железо. Медик посоветовала употреблять в пищу достаточно содержащих его продуктов.

Вызываемая дефицитом железа анемия может проявляться шестью признаками


«Получить железо можно из мяса, рыбы, орехов, зеленых овощей и других источников», - поделилась врач Богатова в комментарии для Pravda.

Другой причиной проблемы она назвала кровопотерю – в том числе возможную при менструациях у женщин, при геморрое или язве желудка. Кроме того, вызывать ведущий к анемии недостаток железа может гастрит или глютеновая непереносимость, которые препятствуют его нормальному всасыванию из пищи.

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«В ряде случаев недостаток железа связан с его недостаточным усвоением, например, если у человека есть непереносимость глютена, хронический гастрит или язвенная болезнь желудка», - уточнила эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Надеждой Язенок были названы симптомы, указывающие на цирроз печени.

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Елена Богатова
Елена Богатова
Здоровье
врач дерматовенеролог, нутрициолог
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Теги : анемия, дефицит железа, Елена Богатова
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