Врач Богатова: гастрит может вызывать ведущий к анемии недостаток железа
Врач Елена Богатова рассказала о причинах недостатка железа, ведущего к развитию железодефицитной анемии.
Врач Богатова сообщила в интервью, что слишком низкий уровень железа в организме может объясняться рядом обстоятельств. Ключевой фактор – плохое, несбалансированное питание, не позволяющее телу сполна получать железо. Медик посоветовала употреблять в пищу достаточно содержащих его продуктов.
«Получить железо можно из мяса, рыбы, орехов, зеленых овощей и других источников», - поделилась врач Богатова в комментарии для Pravda.
Другой причиной проблемы она назвала кровопотерю – в том числе возможную при менструациях у женщин, при геморрое или язве желудка. Кроме того, вызывать ведущий к анемии недостаток железа может гастрит или глютеновая непереносимость, которые препятствуют его нормальному всасыванию из пищи.
«В ряде случаев недостаток железа связан с его недостаточным усвоением, например, если у человека есть непереносимость глютена, хронический гастрит или язвенная болезнь желудка», - уточнила эксперт.
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Елена Богатова
Здоровье
врач дерматовенеролог, нутрициолог
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