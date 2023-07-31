Врач Богатова: гастрит может вызывать ведущий к анемии недостаток железа

«Получить железо можно из мяса, рыбы, орехов, зеленых овощей и других источников», - поделилась врач Богатова в комментарии для Pravda.

«В ряде случаев недостаток железа связан с его недостаточным усвоением, например, если у человека есть непереносимость глютена, хронический гастрит или язвенная болезнь желудка», - уточнила эксперт.

Врач Богатова сообщила в интервью, что слишком низкий уровень железа в организме может объясняться рядом обстоятельств. Ключевой фактор – плохое, несбалансированное питание, не позволяющее телу сполна получать железо. Медик посоветовала употреблять в пищу достаточно содержащих его продуктов.Другой причиной проблемы она назвала кровопотерю – в том числе возможную при менструациях у женщин, при геморрое или язве желудка. Кроме того, вызывать ведущий к анемии недостаток железа может гастрит или глютеновая непереносимость, которые препятствуют его нормальному всасыванию из пищи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Надеждой Язенок были названы симптомы , указывающие на цирроз печени.

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