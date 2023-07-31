Врач Язенок назвала утомляемость и нарушения поведения среди признаков цирроза печени

«В их числе – повышенная утомляемость нарушения сознания и поведения», - отметила медик.

«При тяжелом циррозе нарушается сама функция печени, на его фоне может появиться злокачественное новообразование», - предупредила врач.

«Воздействие токсичного этанола развивает такие формы заболевания, как алкогольный гепатит и цирроз печени», - констатировала эксперт.

Врач Язенюк перечислила признаки, по которым можно заподозрить появление цирроза печени.Специалистка объяснила, что циррозу обычно предшествует период, когда ткань печени подвергается из-за воспаления рубцеванию, то есть, происходит фиброз. Цирроз становится конечной стадией фиброза и сопровождается нарушением структуры органа.Надежда Язенок уточнила, что на проблемы с печенью указывает снижение аппетита, дискомфорт в животе, желтый оттенок кожи и склер, раздувшийся из-за скопившейся жидкости живот (асцит) и участившиеся отеки, быстрое возникновение кровоподтеков и синяков, кровотечений, а также зуд кожи.Врач обратила внимание на то, что подверженность циррозу значительно увеличивается при злоупотреблении алкоголем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие опасные заболевания может указывать вздутие живота.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.