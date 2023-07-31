Врач Язенок назвала утомляемость и нарушения поведения среди признаков цирроза печени

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проверка печени

Врач Надежда Язенок: при развитии цирроза печени человека может одолевать чрезмерная утомляемость.

Врач Язенюк перечислила признаки, по которым можно заподозрить появление цирроза печени.

«В их числе – повышенная утомляемость нарушения сознания и поведения», - отметила медик.

Специалистка объяснила, что циррозу обычно предшествует период, когда ткань печени подвергается из-за воспаления рубцеванию, то есть, происходит фиброз. Цирроз становится конечной стадией фиброза и сопровождается нарушением структуры органа.

«При тяжелом циррозе нарушается сама функция печени, на его фоне может появиться злокачественное новообразование», - предупредила врач.

Надежда Язенок уточнила, что на проблемы с печенью указывает снижение аппетита, дискомфорт в животе, желтый оттенок кожи и склер, раздувшийся из-за скопившейся жидкости живот (асцит) и участившиеся отеки, быстрое возникновение кровоподтеков и синяков, кровотечений, а также зуд кожи.

Названы ранние признаки цирроза печени


Врач обратила внимание на то, что подверженность циррозу значительно увеличивается при злоупотреблении алкоголем.

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«Воздействие токсичного этанола развивает такие формы заболевания, как алкогольный гепатит и цирроз печени», - констатировала эксперт.

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Надежда Язенок
Надежда Язенок
Здоровье
гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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Теги : болезни печени, признаки цирроза печени, Надежда Язенок
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