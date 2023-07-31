Медленный рост ногтей и потеря волос на ногах могут говорить о подверженности инфаркту

«Ломкие, медленно растущие ногти на ногах, как и необъяснимая потеря волос на ногах и ступнях также может быть признаком того, что с вашими артериями что-то не так», - предупреждают медики.

«Если у кого-то присутствует ЗПА, у него гораздо больше шансов получить сердечный приступ – риск инфаркта становится в три-пять раз выше, чем обычно», - констатировали эксперты.

Заболевание периферических артерий является нарушением, при котором накопление жировых отложений в артериях ограничивает кровоснабжение мышц ног. Часто ЗПА развивается у людей, подверженных сердечному приступу или инсульту. Медленный рост ногтей и потеря волос на ногах могут говорить о наличии ЗПА и вместе с ним о подверженности инфаркту, об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на специалистов британской службы здравоохранения NHS.Врачи обращают внимание на то, что риск столкнуться с ЗПА и его симптомами повышается с возрастом – после 60 лет примерно каждый пятый человек имеет ту или иную степень заболевания артерий. Наличие этой патологии также может означать, что у человека имеются и другие проблемы со здоровеем, определяющие его подверженность инфаркту – например, гипертония или диабет. Иногда все они сосуществуют в одном «букете».По их словам, ЗПА в основном лечат изменением образа жизни и приемом лекарств. Регулярная физическая активность и поддержание здорового веса тела являются ключевыми способами не допустить его возникновения (как и многих сердечных заболеваний), подчеркнули медики. Другие действия, которые могут улучшить сердечно-сосудистое здоровье, включают отказ от курения, употребление фруктов и овощей, умеренное потребление алкоголя, регулярные обследования.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отеки ног могут сигнализировать о сердечной недостаточности

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